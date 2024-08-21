唐玲盲腸發現新病灶！　「硬硬的無法切除」送切片檢查：挫勒蛋

記者陳芊秀／綜合報導

女星唐玲2019年發現罹患胃癌，歷經5年抗癌重生，近日接受全麻無痛腸胃鏡檢查，醫生表示在盲腸發現了一個病灶，需要切片檢驗。她得知後心情相當緊張「崩潰又恢復理智……挫勒蛋」。

▲唐玲檢查腸胃鏡發現一個病灶，無法切除做切片檢查。（圖／翻攝自臉書）

唐玲在妹妹陪同下進行檢查，從出發開始，就感到非常緊張和不安，進檢查室時，她向妹妹比了個「YA加油」手勢，被妹妹用手機捕捉下來，這一幕令麻醉師以為她第一次做檢查。而她解釋自己5年前第一次腸胃鏡全麻檢查，發現了胃癌，經過5年的治療，對於這次回來檢查感到非常害怕，麻醉師則安慰她不要緊張。

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檢查結束後，唐玲被醫生叫去，得知在盲腸發現了一個硬硬的病灶，無法立即切除，因此需要進行切片檢查。醫生擔心這可能是不好的東西，需要等待檢驗結果出來後，再通知她的醫生。她聽完情緒反覆波動，「然後我就開始崩潰又恢復理智，崩潰又恢復理智，崩潰又恢復理智，挫勒蛋……」。

網友湧入打氣「吉人天相，一切都會沒事的」、「這5年來的辛苦，妳都撐過來了！相信老天爺，會把你的努力看在眼裡，祝福妳關關難過關關過」、「老天會保佑妳的」、「放心啦！過關了」。