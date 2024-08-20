52歲小鐘驚爆「錯過一段婚姻」！　至今未婚留遺憾：再一次我立刻娶她

記者孟育民／台北報導

小鐘（鐘呈昀）現年52歲，口條流利風趣，至今未婚的他常上分享戀愛史，日前錄製《11點熱炒店》，坦言曾交往過一位女子，後悔錯過一段婚姻，「我剛入行的時候認識一個女生，這個女生非常漂亮，氣質也很好，家事也很不錯。」兩人最後因為種種原因分手，但他坦言如果重來會立刻娶她。

▲小鐘自爆後悔錯過一段婚姻。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

小鐘坦言這段戀情造成陰影，讓他至今都無法找到一個更好的女生，「她對我的付出比我多很多，他看我主持活動，我身上沒有像樣的衣服，她就用了兩個月的薪水，送了我一套西裝，而且是名牌的，我就覺得真的很感動，她本身家裡蠻有錢，但是她是靠自己賺的錢，甚至我生日，她還特別做菜給我吃。」當時小鍾幫忙做菜不慎被割傷，女方還冒著大雨去藥局買藥，他當時就心想：「怎麼會有一個女生這麼關心我。」

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▲▼小鐘坦言就算女方家人嫌棄他，但對方都不離不棄。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

但事與願違，女方後來到美國工作，小鐘事業也跟著起步，兩人逐漸沒有了交集，小鐘坦言：「同時主持五個節目，那時候突然當你成績很好，異性緣會很好，我就覺得她還好，有很漂亮嗎？因為身邊太多不錯的女生，誘惑真的太多。」最後他提出了分手，還為此創作了一首歌。

小鐘至今後悔，「我再也沒有遇到一個像她那麼好的女生！」沈玉琳問他如果重來會做一樣的決定嗎？小鐘則直言：「我決定立刻娶她！因為那個女的真的太好了。」小鐘也對鏡頭喊話：「如果真的有再一次機會的話，我真的會娶妳，但是現在的妳很幸福，我其實也替妳很開心，就是祝福彼此，有時橫這就是命。後來的女生跟他比較很不公平，但是她真的是我生命中最棒的女生。」

▲小鐘表示重來一定會娶她。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）