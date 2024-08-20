王心凌絕美宣布10月小巨蛋開唱！　喜迎「最好的生日禮物」

記者蔡琛儀／台北報導

王心凌的「Sugar High 2.0」世界巡迴演唱會確定起跑！首站將於2024年10月12日和13日在小巨蛋舉行，首次公布的前導視覺「沉浸蜜糖」，展現了演唱會的全面升級，售票日則選在王心凌的生日當天，也就是9月5日，可說是在生日當天送給歌迷的大禮，她也開心發文：「日程又一次被巡演填滿，忙碌又幸福，從台北開始，期待和你們見面。」

▲王心凌10月12、13日於小巨蛋開唱。（圖／天晴娛樂提供）

「Sugar High 2.0」演唱會的主視覺在設計師提出了五個方案之後，她親自挑選出最貼近自己感覺的概念，又因為實在難以割捨，於是衍伸出二款視覺，其中一個以「沉浸蜜糖」為概念，強調全面升級的演唱會，將帶來甜蜜暴風的再度來襲，視覺將王心凌一路走來的汗水和淚水累積成為「輕盈泡沫化甜美」的前導概念，讓王心凌浸泡在宛若甜蜜結晶的泡沫中，而演唱會內容大幅改版，不只是視聽衝擊，更會讓來到現場的歌迷全身都得到音樂的甜蜜感受。

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此次主視覺拍攝使用了最新的AI技術，但在實際拍攝部分，依然用最真實的拍攝手法。王心凌在攝影棚中頂著微濕的髮絲，讓強力大電扇反覆的正面直吹，拍出髮絲飄揚的唯美效果，營造在水中的畫面，這樣虛擬和真實交錯合併的方式，也將在2.0演唱會中看到。