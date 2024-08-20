汪建民罹癌！照顧失智母「喚不醒她」淚崩大哭　掀家醜鬧翻親哥內幕曝光

記者孟育民／台北報導

汪建民罹患肺腺癌4期，癌細胞已擴散到頸椎及腦內，一度暴瘦12公斤，透露接受化療後頭髮掉光，近日調適好心情，病情也有所好轉，才鼓勵勇氣露面錄影，分享抗癌過程及心境變化。他在節目《單身行不行》提及，一開始不知道為何自己會罹癌，但醫生跟他說可能是家族史，原來他媽媽是淋巴癌的患者。雖然已經康復，但卻又患有失智、中風等問題，講起這段故事讓汪建民在鏡頭前哽咽，表示也是因為媽媽的偉大，讓他能堅持面對病魔。

▲汪建民提及媽媽。（圖／翻攝自單身行不行）



汪建民透露，媽媽在70歲時發現罹癌，因為年紀大，連醫生都勸誡不要開刀，但媽媽還是決定治療，「結果沒想到化療24次，5年以後一個癌細胞都沒有，但她開始中風、失智。我都覺得做這個決定到底對不對，如果不開現在她已經離開了，照顧失智的人是非常痛苦的，我沒有發現她失智前，我們每天都在對罵。」

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汪建民說，爸爸在他出生時就不在了，和媽媽感情深厚，然而在面對任何情況都不曾落淚的他，直到媽媽忘記自己，才讓他忍不住情緒潰堤，「有一天我電梯出來看到她，我整個頭皮發麻，我整個人呆在那邊，她看到我的笑，是完全不認識我，我非常清楚，很明顯告訴我，我擔心的這一天來了，我走到櫃檯前面有一個看護，我媽媽跟她說『我弟來看我』，我一直到那天我才整個崩潰，回到車上我大哭。」

▲▼汪建民表示媽媽已經不記得自己。（圖／翻攝自單身行不行）



曾經熟悉的人不在了，直言「媽媽完全變了一個人」，種種情況讓他心痛至極，他曾努力試圖喚醒媽媽的記憶，連身上的牛仔褲都換成媽媽不喜歡的款式，但都無能為力，「我三月底花一點錢把爸爸的墓整理了一下，她是毫無反應，從那天開始，我不要再浪費時間，因為連這個都喚不醒她。」要照顧媽媽又要面對自己的病情，汪建民說是媽媽給予他動力，「包括我癌症，她自己先化療了5年，所以對我來說是很大的動力，告訴我不要放棄，太堅強了，你絕對沒辦法想像。」

▲汪建民不知道該如何是好。（圖／翻攝自單身行不行）

另外自從媽媽生病後，汪建民親哥卻完全不聞不問，他想幫媽媽申請長照補助，沒想到哥哥還拒絕簽名，「因為子女都要簽名，我妹拿電話起來撥給他，我哥說『你們兩個簽就好』，很難過我媽小時候栽培他最多，那一次之後就完全沒有再聯絡。」

▲汪建民和親哥已經沒有聯絡。（圖／翻攝自單身行不行）