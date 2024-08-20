陳妍希手上婚戒消失！爆被陳曉離婚2個月…激動喊：終於等到今天

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希6月19日被大陸狗仔爆料8年婚變，老公陳曉寧可淨身出戶也要離婚，甚至更換手機號碼導致雙方得透過第三人溝通。雙方面對婚變傳言始終不回應，她最新更新Vlog，被注意到手上婚戒消失。

▲陳妍希更新Vlog，手上沒了婚戒。（圖／翻攝自小紅書）

陳妍希的小紅書6月10日曾宣傳主演的電視劇《但願人長久》，網友紛紛留言評論她的婚變傳言，而本人並未作出回應。相隔兩個多月，她上傳影片，分享自己當起粉絲，去貴州朝聖劉德華的演唱會，並寫下：「等了好久終於等到今天，聽到〈如果你是我的傳說〉，激動了！看偶像的演唱會，是幸福。」

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影片中，陳妍希一身制服風打扮，穿起白色襯衫搭配百褶裙，宛如學生正妹。演唱會前，她在會場附近攤販吃美食，並且手背貼上蝴蝶紋身貼紙，此刻雙手空空，無名指少了婚戒。而她日前隨節目錄影，或出席公開活動，時常被拍到手上婚戒。

▲陳妍希曬手背貼紙，手上沒有戴婚戒。（圖／翻攝自小紅書）

▲陳妍希朝聖劉德華演唱會。（圖／翻攝自小紅書）



網友回應陳妍希「真粉絲」、「才注意到妍希皮膚好好啊」、「妍希妳終於更新了！追星快樂」、「拍戲期間也要好好休息啊」、「越來越年輕漂亮了」。