藍心湄慵懶沙灘照「曬逆天長腿」！　一轉身整片美背全露出

記者高語璠／綜合報導

時尚教主藍心湄儘管工作忙碌，仍不時透過社群分享生活日常。她近日與好姐妹陳美鳳飛到峇里島遊玩，18日罕見曬出泳衣照，令人驚豔的是，現年58歲的她體態保持得相當良好，貼文曝光後，留言區更出現多位藍勾勾藝人回應。

▲藍心湄日前與好姐妹陳美鳳飛到峇里島遊玩。（圖／翻攝自Facebook／藍心湄 Hsin-Mei Lan）

照片中，藍心湄身穿藍白相間的連身泳衣，搭配了泳帽、蛙鏡準備下水，格外引起注意的是，她這身穿搭襯托出白皙皮膚，同時也展現了穠纖合度的身材，完美比例令不少網友稱羨。藍心湄除了在飯店拍下美照，也到金巴蘭海灘，不過這次換上了露美背的泳衣，只見她慵懶躺在沙灘上，將手自然地擺放在膝蓋，畫面美得像幅畫。

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▲藍心湄罕曬泳衣辣照。（圖／翻攝自Facebook／藍心湄 Hsin-Mei Lan）

藍心湄在貼文寫下，「我實在長得太醜，週一不要Blue（藍色）。」立即引來丁寧回應「妳這樣叫醜，我還要不要活啊」，方馨、金老佛爺、何如芸、王以路也相繼留言，「超美的啦」、「好美好美，太美了」、「哪有？是好美」、「哇」，網友則表示「那個美腿就贏了全世界，好美啊」、「真的很犯規...摔筆...好辣好辣」、「火辣的身材，看了週一都不會Blue了」。