孫安佐遭拳王反擊「挑釁動手掐人」！　經紀人揭情況：男子漢不是媽寶

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐（孫健豪）14日被爆出在參加《拳願之星》真人秀時，遭一旁評審韓森當眾嗆：「X！我們今天已經忍你一整天了！」他忍不住動手掐對方脖子，立刻遭呼巴掌，兩人差點打起來，韓森繼續嗆：「我沒在跟你鬧著玩！」他則是不斷碎念英文，現場氣氛尷尬，錄影也被迫中斷。韓森事後向《ETtoday東森新媒體》表達不滿，提到孫安佐對選手沒有給予指導，反而從頭到尾挑釁，才讓他忍無可忍。對此，孫安佐經紀人也做出回應。

▲孫安佐被打現場影片曝光。（圖／讀者提供）

韓森還原當時情況，不滿地說，每個拳手養成都是經過長時間的訓練與培養，來參加選秀節目的選手都希望能展現最好的一面，但孫安佐身為導師，對於選手沒有給予指導，反而從頭到尾挑釁，48位選手幾乎都被他批評的體無完膚，他著實為選手抱屈，才會在活動尾聲時與孫安佐起口角，沒想到對方竟然先動手掐他，他一氣之下才反擊。

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▲韓森還原當時情況。（圖／翻攝自Threads／john_pin0904）



孫安佐經紀人對於韓森的說法做出回應：「那是他們在不熟的情況有的想法，也是實境秀的精神，大家真實表達，最後官方會想辦法安排後續的節奏，讓他們的不滿變成運動，一切合法合規！」表示大家都是評審，意見本來不同很正常，「但是我們認為不打不相，就跟動漫一樣。」問及孫安佐有無受傷，經紀人則表示：「沒有，他平常的訓練更嚴苛，男子漢不是媽寶！」

