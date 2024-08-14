盧廣仲同桌美秀集團　突連續爆走「把薯條丟水裡」

紀者蔡琛儀／台北報導

美秀集團推出新歌〈手機錢包鑰匙菸〉，並邀請盧廣仲共同創作、擔任製作人，更在MV中大飆演技，飾演一位帶著情傷度日的男子，團員分享在MV拍攝現場，盧廣仲為了讓大家入戲，不斷在片場即興「嚇」團員，像是在酒吧的聊天場景中，盧廣仲多次即興加戲，譬如把薯條丟進水裡、徒手抓起麵條，或者突然用力撕開雞翅，「他每次都有新的花招，真的非常好笑！」

▲美秀集團與盧廣仲合作歌曲〈手機錢包鑰匙菸〉。（圖／美秀集團 Amazing Show提供）

美秀集團由主唱兼吉他手狗柏、吉他手修齊、鍵盤手冠佑、鼓手鍾錡以及貝斯手婷文組成，曾2度入圍金曲獎最佳樂團。他們擅長創作復古台味搖滾樂，融合Disco、工業金屬、電音等元素，首張專輯《電火王》與第二張專輯《多色寶山大王》累計點聽流量破億，是台灣最具人氣的樂團之一。而吉他手修齊去年宣告休息，目前仍不會參加樂團公開活動，但還是會和團隊共同參與音樂製作。

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美秀集團分享在某次練團結束後，聽見團員在離開前默念著「手機錢包鑰匙菸」口訣，產生靈感誕生出副歌旋律，接著又想到：「從生活中看似渺小的事物，隱喻背後巨大的情緒，最擅長使用這樣寫作手法的人應該就是廣仲了吧！」因此鼓起勇氣傳了副歌旋律給盧廣仲並邀請他共同創作，沒想到盧廣仲也立刻寫了主歌回傳給團員，單曲便在這樣一來一往中完成。

▲盧廣仲帶著團員入戲。（圖／美秀集團 Amazing Show提供）

團員笑說一開始只想到與盧廣仲共同創作，沒想到後來盧廣仲還接續擔任製作人、完成了編曲，「廣仲就這樣一步一步栽進這首歌，整個人出不來，很可愛，真的超級感謝他！」製作期間盧廣仲稱聽了歌曲不下八百五十次，甚至還在走西班牙朝聖之路時想翻案，回台灣後又去錄音室請混音師做了近二十個版本，最後在團員的盛情邀約下，更成功讓盧廣仲答應主演MV。