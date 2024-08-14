ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

盧廣仲同桌美秀集團　突連續爆走「把薯條丟水裡」

紀者蔡琛儀／台北報導

美秀集團推出新歌〈手機錢包鑰匙菸〉，並邀請盧廣仲共同創作、擔任製作人，更在MV中大飆演技，飾演一位帶著情傷度日的男子，團員分享在MV拍攝現場，盧廣仲為了讓大家入戲，不斷在片場即興「嚇」團員，像是在酒吧的聊天場景中，盧廣仲多次即興加戲，譬如把薯條丟進水裡、徒手抓起麵條，或者突然用力撕開雞翅，「他每次都有新的花招，真的非常好笑！」

▲▼美秀集團、盧廣仲〈手機錢包鑰匙菸〉。（圖／美秀集團 Amazing Show提供）

▲美秀集團與盧廣仲合作歌曲〈手機錢包鑰匙菸〉。（圖／美秀集團 Amazing Show提供）

美秀集團由主唱兼吉他手狗柏、吉他手修齊、鍵盤手冠佑、鼓手鍾錡以及貝斯手婷文組成，曾2度入圍金曲獎最佳樂團。他們擅長創作復古台味搖滾樂，融合Disco、工業金屬、電音等元素，首張專輯《電火王》與第二張專輯《多色寶山大王》累計點聽流量破億，是台灣最具人氣的樂團之一。而吉他手修齊去年宣告休息，目前仍不會參加樂團公開活動，但還是會和團隊共同參與音樂製作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美秀集團分享在某次練團結束後，聽見團員在離開前默念著「手機錢包鑰匙菸」口訣，產生靈感誕生出副歌旋律，接著又想到：「從生活中看似渺小的事物，隱喻背後巨大的情緒，最擅長使用這樣寫作手法的人應該就是廣仲了吧！」因此鼓起勇氣傳了副歌旋律給盧廣仲並邀請他共同創作，沒想到盧廣仲也立刻寫了主歌回傳給團員，單曲便在這樣一來一往中完成。

▲▼美秀集團、盧廣仲〈手機錢包鑰匙菸〉。（圖／美秀集團 Amazing Show提供）

▲盧廣仲帶著團員入戲。（圖／美秀集團 Amazing Show提供）

團員笑說一開始只想到與盧廣仲共同創作，沒想到後來盧廣仲還接續擔任製作人、完成了編曲，「廣仲就這樣一步一步栽進這首歌，整個人出不來，很可愛，真的超級感謝他！」製作期間盧廣仲稱聽了歌曲不下八百五十次，甚至還在走西班牙朝聖之路時想翻案，回台灣後又去錄音室請混音師做了近二十個版本，最後在團員的盛情邀約下，更成功讓盧廣仲答應主演MV。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞

「許光漢前女友」難得放閃！牽手摟腰甜對視：交往小6歲男友會越年輕

「許光漢前女友」難得放閃！牽手摟腰甜對視：交往小6歲男友會越年輕

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心

安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心

開定位給老婆還能出軌！《國光》網美夫約砲上癮　被抓包就送房產安撫

開定位給老婆還能出軌！《國光》網美夫約砲上癮　被抓包就送房產安撫

元奎離世！　「七小福」僅剩一人在台前

元奎離世！　「七小福」僅剩一人在台前

《國光》網美老公加「百人買春群組」：不漂亮沒關係，只要奶大身材好

《國光》網美老公加「百人買春群組」：不漂亮沒關係，只要奶大身材好

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

蔡阿嘎大動作宣布「開始養水軍」！5千人秒達標：沒血流成河不甘休

蔡阿嘎大動作宣布「開始養水軍」！5千人秒達標：沒血流成河不甘休

突收私訊「聽說哥與XXX重新在一起」！阿本：特別失禮 炎亞綸回應了

突收私訊「聽說哥與XXX重新在一起」！阿本：特別失禮 炎亞綸回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞

「許光漢前女友」難得放閃！牽手摟腰甜對視：交往小6歲男友會越年輕

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心

開定位給老婆還能出軌！《國光》網美夫約砲上癮　被抓包就送房產安撫

元奎離世！　「七小福」僅剩一人在台前

《國光》網美老公加「百人買春群組」：不漂亮沒關係，只要奶大身材好

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

美秀集團, 盧廣仲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Lisa加入影集《白蓮花大飯店》第3季　暢談首次拍戲心得
  2. 陳盈潔病情好轉！「開口說話了」　出加護病房首句問：錢夠嗎
  3. 吳心緹獲邀合作「原因是新手媽媽」　她傻眼解釋：我不是啦！
  4. 韓192cm擊劍國手狂奪2金牌！　「背胸腹肌全都秀」雜誌吸訂購潮
  5. 盧廣仲同桌美秀集團　突連續爆走「把薯條丟水裡」
  6. 曾讓張惠妹驚豔　男歌手出單曲「做了10個月」像生小孩
  7. YTR陳妮絲訂機票打錯字！　「花錢改名」曝無奈：第一次失誤
  8. 李泳知《雖沒菜3》「邀到D.O.錄完了」！　這季換地方拍9月開播
  9. 與夏克立離婚官司纏訟2年！　黃嘉千「確定恢單」親口發聲了
  10. 賈玲8個月狂瘦50kg被盯上！　「減肥廠商盜照打廣告」提告判決出爐

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366