YTR陳妮絲訂機票打錯字！　「花錢改名」曝無奈：第一次失誤

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber陳妮絲今（14）日透過Threads發文透露，最近準備帶阿嬤出國，不過卻在訂機票時，誤將名字的英文字母打錯，坦言自己第一次失誤，怕會影響出國行程。為此，貼文曝光後，立即掀起網友討論，陳妮絲稍早也現身留言表示，已花錢把名字改好，並感謝大家的協助。

▲陳妮絲平時會在社群紀錄日常。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

陳妮絲透露，自己在為阿嬤訂機票時，基本資料都正確無誤，唯獨不小心將阿嬤名字的最後一個字母「I」錯打成「T」。她表示，自己在第一時間聯繫航空公司，希望能夠更正錯誤，但對方卻建議她聯絡訂票平台處理。然而，當陳妮絲聯繫訂票平台時，對方卻告知已無法更改名字，這讓她感到相當沮喪與無奈。因此焦急地發文詢問網友，這張機票是否就此作廢，並表示自己原本滿心期待帶阿嬤出國，還特意為她訂了商務艙，不料卻遇到這樣的狀況。

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▲陳妮絲發文透露買機票時填錯資料。（圖／翻攝自Threads／babes.8271）

貼文曝光後，除了吸引不少人朝聖按讚之外，許多網友也留言出主意、替她想解決方案。有人分享自己也曾遇過的類似經驗，同時也紛紛建議她直接到機場櫃檯做姓名的更改。為此，陳妮絲稍早在貼文下透露處理後續，表示不用重買機票，花錢就將名字改好，「已經處理好了！謝謝大家，花錢可以改名字！請大家不用多花一萬多！感謝！」