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籃籃哭了！遭爆無爭取合約「鬧翻隊友」　心碎澄清：有心人惡意為之

記者孟育民／台北報導

籃籃（籃靖玟）不只是「樂天女孩」（Rakuten Girls）的總隊長，還跨足綜藝節目，人紅是分多的她，今（13日）爆出樂天女孩們協議好一起寄信向球團爭取工作合約，不過籃籃卻因為怕得罪高層，最後沒有將信寄出，更被惡意指稱未善盡總隊長的責任，以及私下行徑宛如「雙面人」。她稍早現身華視《天才衝衝衝》錄影，談到此事忍不住紅了雙眼，坦言一早看到新聞爆哭，「蠻難過的，有一點心碎。」

▲▼華視綜藝節目 天才衝衝衝 錄影開棚 徐乃麟 曾國城 張文綺 徐凱希 籃籃 巫苡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲籃籃雖然爆出新聞，但今天照常錄影。（圖／記者屠惠剛攝）

籃籃雖然今天爆出新聞，但仍敬業上工，還接受媒體訪問，有問必答，對於鬧出的風波，她哽咽說：「其實那個問題只是我談合約的時間跟大家不一樣，大家合約走到這裡，但我還在確認去留與否，正在確認的時候女孩自己發起了連署合約內容，我是覺得自己沒有立場參與這件事情，這個情況我沒辦法跟大家談合約內容的條件，我不知道這件事會被拿出來，然後下了嚴重的標題，所以我今天起床很難過。」

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▲▼華視綜藝節目 天才衝衝衝 錄影開棚 徐乃麟 曾國城 張文綺 徐凱希 籃籃 巫苡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《天才衝衝衝》錄影開棚，徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

籃籃說錄影跟大家嘻嘻哈哈心情有好轉，但玩遊戲時還是忍不住想到，徐乃麟心疼表示：「她錄影都魂不守舍！我們歷經多少事情，都會過的。」籃籃透露許多隊友都有傳訊關心她，「我覺得會有這樣的流言傳出來，就是有心人的惡意為之，以這個東西攻擊我，我會很問號，所以我非常受傷，我只是想好好當樂天女孩，想要在棒球場上跳舞，我之後會放輕鬆看待，好好錄影。」

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籃藍, 樂天女孩, 天才衝衝衝

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