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Suga酒駕確定遭警方傳喚調查！　「自摔當下爛醉」先被送回家

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）成員Suga日前喝完酒，騎著電動車返家，怎料，他醉到自摔被路過巡警發現，酒駕一事才被揭發。他當時雖向警察表示「只喝了一杯啤酒」，但隨後被韓媒打臉血液中酒精濃度高達0.227%，如今11日傳出最新消息，他確定即將被警方傳喚調查，親自現身警局說明。

▲▼ Suga稱：只喝一杯啤酒！　韓媒打臉酒測值0.227%「最重罰5年」。（圖／翻攝自Suga IG）

▲Suga日前喝完酒自行騎電動車回家，自摔被發現酒駕。（圖／翻攝自Suga IG）

Suga於6日在家裡附近騎車自摔，經紀公司道歉聲明反而火上澆油，聲稱他是騎電動滑板車，後來卻被警察打臉為「電動摩托車」，兩者時速不同、重量也不同，Suga所騎的刑罰適用於與汽車酒駕同類，也就是說他明擺酒駕。

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▲▼SUGA酒駕案。（圖／翻攝自NAVER BLOG）

▲Suga公司聲明火上澆油，指稱他騎電動滑板車（左），但實際是電動摩托車（右），兩者時速跟重量都不同。（圖／翻攝自NAVER BLOG）

據報導，Suga當天雖表示「只喝了一杯啤酒，騎了一下下」，但警方判斷他的狀態為爛醉，因此調查完先讓他返家，後來案件正式立案，11日則確定警方將會傳喚他到案說明調查，是否會像過去酒駕藝人般，站在警局面前給眾媒體拍攝，以及向大眾道歉，如今是關注焦點之一。

▲▼ Suga稱：只喝一杯啤酒！　韓媒打臉酒測值0.227%「最重罰5年」。（圖／翻攝自Suga IG）

▲Suga被測出的血液中酒精濃度為0.227%，與當年撞爛整條街變電箱的金賽綸數值一樣。（圖／翻攝自Suga IG）

此外，Suga後來還被挖出血液中酒精濃度為0.227%，恰好，2022年開車撞爛變電箱的演員金賽綸血液中酒精濃度也是0.227%，等同於Suga與她數值相同，當時金賽綸被判刑時，警方表示「0.227%算是很高的數值」，由此推算Suga恐怕不只喝了一杯啤酒。

根據韓國酒駕刑罰，血液中酒精濃度0.08%到0.2%之間的狀況，可判處1到2年有期徒刑，並罰韓幣500萬到1千萬元。但若數值高達0.2%以上，則罰2到5年有期徒刑、並繳納韓幣1千萬到2千萬的罰金。

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