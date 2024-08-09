記者劉宛欣／綜合報導

農曆七月是傳統習俗中鬼門開的日子，在這被稱為「鬼月」的期間，民間也流傳許多相關習俗和禁忌。不少命理專家都指出千萬不要在鬼月期間叫全名，藝人何嘉文近日登上《甄心分享小琳鐺》，便提起自己曾經在農曆七月與一群好友出遊時，叫了好友全名，沒想到好友當天晚上就被鬼附身。

▲何嘉文曾經碰了農曆七月禁忌。（圖／翻攝YouTube／緯來綜合台）

何嘉文透露先前曾經在農曆七月時，因為很想玩水又怕危險，所以便與一群好友在去泰國旅遊時，住在有游泳池的Villa，晚上出去逛夜市玩得不亦樂乎，一群人聊起了鬼月禁忌，她不以為意地拍了其中一個朋友，還喊出了對方的全名，但因為是在熱鬧的地方，一開始也沒有想太多，怎知一回到Villa就出事。

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被叫全名的朋友，才8點就說要去睡覺，然而何嘉文與其他好友玩完，半夜一點多準備睡覺時，這名好友卻突然來敲門，面無表情、聲音也很低沉地說「我想要聊天」，何嘉文無奈只好陪朋友到客廳聊，沒想到聊沒多久，對方竟脫口說「我之前在戰場上的時候」，讓她馬上察覺到不對勁，傳訊息到群組跟其他人求救，一群人陸續聚集到客廳查看情況。

▲好友被不乾淨的東西附身。（圖／翻攝YouTube／緯來綜合台）

何嘉文一行人在客廳耗到了早上五點多，打掃、做早餐阿姨抵達後，也發現了不對勁，詢問狀況後，在阿姨的帶領下，一行人前往一間民宅，一個看起來60歲左右的大哥一見面，似乎就知道發生什麼事，念了幾句泰文後，被附身的朋友馬上就哭了，接著大哥端出了幾杯茶，請在場所有人喝下，神奇的是，出事的人一喝茶，馬上就回神，還問「我們怎麼在這？」一問才知他的記憶停留在昨晚逛完夜市踏進Villa那瞬間，恐怖經驗讓全場來賓都毛骨悚然。