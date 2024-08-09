王彩樺帶2女兒朝聖aespa演唱會！場外歌迷圍觀搶合照　反應超親民

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團aespa 8日上午旋風來台，自9日連續3天在林口體育館開唱，這也是她們首次於台灣舉辦專場演唱會。有著「台灣濱崎步」、「保庇天后」封號的藝人王彩樺，今日也帶著她兩個女兒到場朝聖，被不少歌迷認出，爭先恐後搶著與她合照，讓她開心直呼「好可愛的小朋友」。

▲aespa連續三天在林口體育館開唱。（圖／記者黃克翔攝）

王彩樺9日下午帶著女兒黃于庭、 黃繶帆現身林口體育館場外，她也在Instagram曬出母女三人的合照，照片中可以看到她們站在aespa海報旁，女兒們手上都拿著應援手燈，值得一提的是她們都選穿了一身黑，高顏值母女檔相當搶眼，在限時動態中也可以看到大批aespa歌迷在認出王彩樺後，圍著她等著合照，她通通來者不拒，開心表示「好可愛的小朋友」。

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▲王彩樺帶著女兒朝聖aespa演唱會，被許多粉絲認出。（圖／翻攝自王彩樺Instagram）

aespa從9日起連續3天在林口體育館開唱，9日揭開台灣站巡演首日，現場吸引9千名歌迷朝聖，開場就可以見到4人穿著黑與紅色華麗禮服，氣勢十足從2樓升降舞台現身，第一首歌就帶來破億神曲〈Drama〉，接著演唱出道曲〈Black Mamba〉，大秀趴地「蠍子舞」，台灣MY（官方粉絲名）全場叫瘋、音量大到幾乎掀頂。