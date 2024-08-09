Karencici新歌太夯竟被鹿晗翻牌！　喊話要男友「學生舞會式求婚」

記者蔡琛儀／台北報導

Karencici繼上月成立個人工作室「Boots n’ Cats Records」後，發表新單曲〈愛你但說不出口〉、〈Pretty Girl Things〉，其中〈Pretty Girl Things〉是她和男友kvn共同完成，MV背景則設定為美國高校的走廊，由Karencici與舞者們大跳熱舞，更為此重金聘請來自美國的編舞老師設計舞步，展露她近期熱衷且不斷精進的舞技。

▲▼Karencici在〈Pretty Girl Things〉MV中重返校園。（圖／Boots n’ Cats Records提供）

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此次為了拍攝MV再次踏入校園，Karencici憶起在美國讀高中時，曾有段清純的曖昧關係，才剛萌芽就獲得來台北出道的機會，因此戀情夭折。但Karencici笑說不遺憾，因此事才能遇到現在的男友kvn，「為了搬來台北，那時也來不及參加學校舉辦的舞會，我非常想去，所以就跟kvn說，如果未來要求婚，我想要他用學生舞會的方式求婚，圓一個我高中沒完成的夢想！」

此外，另一首新單曲〈愛你但說不出口〉以2000年代的經典抒情曲調，搭配Karencici磁性的嗓音，為曾經在感情中錯過的男女發聲，表達遺憾和愧疚之情。歌曲在社群上吸引大批網友翻唱，觀看次數逾200萬，其中鹿晗、更高兄弟成員KnowKnow和金曲歌后魏如萱都對此曲表示喜愛。

▲Karencici單飛後推出的新歌頗受歡迎。（圖／Boots n’ Cats Records提供）

Karencici得知後直言開心，還透露平時媽媽不會特別誇獎自己，這回卻意外獲得稱讚，打趣說：「〈愛你但說不出口〉應該滿成功的，我媽媽都能一起唱，代表真的夠洗腦！」