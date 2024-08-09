國光女神搭郵輪遇「落海身亡」事件！影片曝光她嚇壞：是不是要拜拜

記者劉宛欣／綜合報導

「國光女神」許薇安擁有精緻五官跟E級傲人身材，IG擁有120多萬粉絲，經常透過社群分享日常以及各種養眼身材照。前幾日她與朋友搭郵輪出海旅遊，沒想到竟碰上了落海事件，還曬出了拍到落海瞬間的影片，讓她嚇得直呼「是不是要去拜拜」。

▲許薇安日前與好友搭郵輪，遇到落海事件。（圖／翻攝自許薇安Instagram）

許薇安在Threads上發文，透露事發當天看到船上救生人員出動，有找到人，只可惜最後仍成了一樁憾事。她在回房間路上，遇到了很多海警以及工作人員，在某間房間拍照、貼封條，心有餘悸表示「我想會不會就是今天落海的⋯所以我經過了第一現場⋯」之後她還曬出了一段其它乘客拍攝的影片，正好拍到了落海的瞬間，讓她直呼「是不是要去拜拜」。

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▲許薇安發文分享過程。（圖／翻攝許薇安自Threads）

回想起落海瞬間，許薇安表示：「要放大看才看得到人，那時落海我們一堆人想說到底是什麼，結果居然是人。」影片以及一連串的貼文，引起不小的迴響，網友紛紛驚嚇表示「居然有人拍到」、「自己覺得心裡會不舒服就去廟走走，不然其實還好啦！不用自己嚇自己」、「真的蠻不舒服的」。

雄獅旅遊獨家引進的NCL挪威郵輪奮進號，9日傳出旅客從船上失足落海意外，對此，雄獅旅遊表示，該航程是8月4日出發前往日韓的挪威奮進號6日航次，於8日午間發生男性旅客落海事故。船方接獲通報後，立即啟動救援機制，中午12時船方通知救生艇尋獲落海旅客，經船公司及檢調單位證實旅客已不幸罹難。相關經過需以船公司報告及公務機關調查為主，雄獅旅遊尊重家屬保護個資，將盡全力提供旅客與家屬必要協助。

