ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

國光女神搭郵輪遇「落海身亡」事件！影片曝光她嚇壞：是不是要拜拜

記者劉宛欣／綜合報導

「國光女神」許薇安擁有精緻五官跟E級傲人身材，IG擁有120多萬粉絲，經常透過社群分享日常以及各種養眼身材照。前幾日她與朋友搭郵輪出海旅遊，沒想到竟碰上了落海事件，還曬出了拍到落海瞬間的影片，讓她嚇得直呼「是不是要去拜拜」。

▲許薇安日前與好友搭郵輪，遇到落海事件。（圖／翻攝自許薇安Instagram）

▲許薇安日前與好友搭郵輪，遇到落海事件。（圖／翻攝自許薇安Instagram）

許薇安在Threads上發文，透露事發當天看到船上救生人員出動，有找到人，只可惜最後仍成了一樁憾事。她在回房間路上，遇到了很多海警以及工作人員，在某間房間拍照、貼封條，心有餘悸表示「我想會不會就是今天落海的⋯所以我經過了第一現場⋯」之後她還曬出了一段其它乘客拍攝的影片，正好拍到了落海的瞬間，讓她直呼「是不是要去拜拜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許薇安日前與好友搭郵輪，遇到落海事件。（圖／翻攝自許薇安Instagram）

▲許薇安發文分享過程。（圖／翻攝許薇安自Threads）

回想起落海瞬間，許薇安表示：「要放大看才看得到人，那時落海我們一堆人想說到底是什麼，結果居然是人。」影片以及一連串的貼文，引起不小的迴響，網友紛紛驚嚇表示「居然有人拍到」、「自己覺得心裡會不舒服就去廟走走，不然其實還好啦！不用自己嚇自己」、「真的蠻不舒服的」。

雄獅旅遊獨家引進的NCL挪威郵輪奮進號，9日傳出旅客從船上失足落海意外，對此，雄獅旅遊表示，該航程是8月4日出發前往日韓的挪威奮進號6日航次，於8日午間發生男性旅客落海事故。船方接獲通報後，立即啟動救援機制，中午12時船方通知救生艇尋獲落海旅客，經船公司及檢調單位證實旅客已不幸罹難。相關經過需以船公司報告及公務機關調查為主，雄獅旅遊尊重家屬保護個資，將盡全力提供旅客與家屬必要協助。
 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

推薦閱讀

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

「中國最美女星」排行出爐！迪麗熱巴僅拿季軍　冠軍被酸：整容榜？

「中國最美女星」排行出爐！迪麗熱巴僅拿季軍　冠軍被酸：整容榜？

遭爆鬧翻黃偉晉還取關IG！　龔言脩認了...親揭2人吵架內幕

遭爆鬧翻黃偉晉還取關IG！　龔言脩認了...親揭2人吵架內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許薇安

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 篠崎泫出國誤會「跳機會死」！　還原過程笑了：只有我長大才知道嗎？
  2. 《你好，我是誰2》收視開紅盤！洪小鈴罹「早發性失智」狂嗆寇世勳
  3. 國光女神搭郵輪遇「落海身亡」事件！影片曝光她嚇壞：是不是要拜拜
  4. 卜學亮瑪斯卡最終回　爆料希望有辣妹村長
  5. 桃園電影節壓軸片單公布！　「凍齡性感女神」溫碧霞改編自身故事
  6. 歐陽娜娜激短髮挨酸「顏值掉一半」！　狗啃瀏海新造型亮相
  7. 主持人張齡予　赴會「朝露男子」燃愛火
  8. aespa Karina驚喜「現身台北街頭」　與Giselle打卡大直摩天輪！
  9. 江宏傑首演電影！《乒乓男孩》超狂卡司曝光　500人海選雙打組合
  10. 尚恩曼德斯睽違4年回歸了！　全新「蓄鬍成熟造型」帥翻網

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366