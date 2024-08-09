aespa Karina驚喜「現身台北街頭」　與Giselle打卡大直摩天輪！

記者顧齊祐／綜合報導

南韓人氣女團aespa昨（8日）上午旋風來台，即將於今日連續3天在台開唱，也是她們首次於台灣舉辦專場演唱會，讓粉絲都相當期待。在8日深夜成員Karina與Giselle竟悄悄出現在台北大直，並與美麗華摩天輪合影，引發網友們熱烈討論。

▲Karina深夜驚喜現身台北街頭。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu）

Karina在8日深夜於Instagram曬出了一系列美照，畫面裡可以先看到是她坐在鏡子前對鏡自拍，開著閃光燈，亮出了自己一頭亮麗的捲髮，並配文寫道「頭髮長了很多」。

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▲Karina對鏡自拍，亮出一頭亮麗的捲髮。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu）

接著能驚喜發現，Karina曬出了現身在台北街頭的照片，她穿著牛仔連身背心，露出手臂及鎖骨，綁著一顆包包頭，隨興地在街頭拍照。還與成員Giselle一同與大直的「美麗華摩天輪」打卡拍照，兩人看來十分愜意。

▲Karina與Giselle合影大直「美麗華摩天輪」。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu）

Karina貼文曝光後，讓台灣粉絲相當驚喜「居然去大直」、「空氣都是甜的」、「我整個大錯過」、「台北有你在真好」、「去美麗華為什麼不揪」。