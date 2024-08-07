記者孟育民／台北報導

Yuri（陳怡叡）是樂天女孩的一員，有「最正啦啦隊女神」的封號，深受許多粉絲喜愛，而她的感情世界同樣精彩，過去曾和邱宇辰（毛弟）、奧運羽球金牌選手王齊麟、春風傳過緋聞。今（14日）再爆出新戀情，遭週刊直擊和千億鞋業富二代Steven互動親密，兩人甚至一同回家，直到深夜都沒出門。稍早，Yuri經紀人也做出回應。

▲Yuri傳出和千億鞋業富二戀情。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



根據《鏡週刊》報導，兩人一同進入南港的社區，走進家門前，Yuri還親密地輕拍、撫摸著Steven的後背，關心他的狀態，一舉一動都非常體貼。隨後Yuri熟門熟路地打開社區大門，與Steven一同進屋返家，此刻已是午夜時分，而且再也沒看到2人出門。

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Steven來頭也不小，家裡是做鞋類代工的製造商豐泰企業，根據公開資訊，集團市值1,300、1,400億元左右。總部設於雲林科技工業園區，量產工廠遍布中國大陸、越南、印尼與印度，所生產之運動鞋數量占主要客戶NIKE全球銷售量的1/6。

▲Yuri感情狀態撲朔迷離。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

對於Yuri的感情狀況，經紀人向《ETtoday星光雲》做出回應：「當天就是工作後的朋友聚會～兩個人是工作上認識的朋友。謝謝大家關心！」