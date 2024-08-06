《人生清理員》影集版預告曝！海報「笑容」揭背後寓意

記者許逸群／台北報導

《人生清理員》劇組花了4年時間籌拍影集版，由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵與陸奕靜主演，今（6日）也首次曝光海報主視覺與3分鐘正式預告。劇中宋芸樺和鳳小岳是歡喜冤家，宋芸樺私下透露鳳小岳是自己小時候的男神，原以為會有距離感，沒想到兩人一拍即合，拍戲默契非常好。

▲▼《人生清理員》影集版由宋芸樺與鳳小岳等人主演。（圖／人生清理員影集版提供）

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劇情描述專門做特殊現場清潔的「明日清潔社」，透過走入一個個現場，清掃逝者留下的空間，清理家屬心中的遺憾，也照映出主角們各自內心深處的糾結難題。雖然談的是沉重的「孤獨死」議題，但海報中5位主角卻面帶笑容，概念主要是延續電視電影版比較溫暖、陽光的氛圍。

▲海報主角群「笑容」有寓意。（圖／人生清理員影集版提供）

特殊現場清理員是很特別的職業，演員們接演前幾乎都不知道有這個職業，鳳小岳表示：「這是一個做起來很不舒服的職業，因為離死亡非常近，我很佩服選擇這個職業的人，你必須要有良知、同理心、關懷，才有辦法找到勇氣去做這件事。」

劇中宋芸樺因故從美國回來加入父親金士傑成立的「明日清潔社」，與金士傑的最佳幫手鳳小岳一碰面就火花不斷，時常吐槽對方。戲外，宋芸樺則透露鳳小岳是自己小時候的男神，「原以為是會很有距離，沒想到一拍即合，什麼都可以聊。」

鳳小岳除主演外，在預告中也可以聽到他去年發行的歌曲《風車》，黃冠智看完預告後興奮地說：「到現在還很難相信自己是跟那麼多教科書級別的演員一起演戲，真的覺得自己很幸運，好喜歡歌曲是小岳哥的《風車》，真的選得太好了！」