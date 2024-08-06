李洋外型引熱議「神似孫錫久、蔡波能」！　蔡阿嘎也認證：好像

記者黃皓瑋／綜合報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟日前衛冕奧運金牌，精采表現讓全台民眾沸騰，不過李洋的外型也意外引起討論。許多網友認為他神似南韓男神孫錫久（손석구），還有人發文表示他長得很像蔡阿嘎小兒子「蔡波能」，貼文不到1天就吸引破萬名網友按讚，連蔡阿嘎也留言直呼「這樣對比好像」。

▲李洋（左）、王齊麟在巴黎奧運奪下奧運金牌 。（圖／中華奧會提供）

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▲網友認為李洋神似孫錫久。（圖／翻攝自IG／sonsukku）



李洋在奧運期間以蓄鬍造型現身，引發網友討論，對此搭檔王齊麟透露「那是他的節奏，不能刮！」不過這樣的造型讓許多網友聯想到孫錫久，紛紛直呼「台灣孫錫久」、「真的超像」、「整個回不去」、「喜歡他留鬍子」、「超級有魅力」，而李洋在昨（5日）終於刮掉鬍子，並曬出自拍照，也讓網友笑稱「台灣孫錫久不見了」。

▲李洋外型引發網友熱議。（圖／翻攝自Threads）



▲李洋昨日把鬍子刮掉。（圖／翻攝自IG／leeyang0812）



日前也有網友提出不同看法，認為李洋的外型比起孫錫久，與蔡波能更為相像，貼文一出引發許多網友的共鳴，直呼「難怪我一直覺得很眼熟」、「終於有人說了」、「（蔡波能）Q版的李洋啦」，有網友則指出2人相像的關鍵，在於臉型與尖尖的刺蝟頭。

▲網友認為李洋與蔡波能長得很像。（圖／翻攝自IG／tsaipopo2020）

▲蔡阿嘎認證。（圖／翻攝自Threads）