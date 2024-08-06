逛好市多被認出「臉超臭」　蔡允潔嘴破4洞揭苦衷：完全笑不出來

記者劉宜庭／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）昨（5日）透露自己嘴巴一次破了4個大洞，痛到無法想像，雖然吃了止痛藥，但在工作的過程中依然感到劇痛，當晚陪同女兒到美式賣場購物，也因為口腔疼痛，無法展露笑容，為此無奈澄清：「請不要覺得我不開心，實在是太痛、所以臉很臭。」

▲蔡允潔嘴巴破洞，痛到笑不出來。（圖／翻攝自蔡允潔臉書）



蔡允潔崩潰表示：「天知道，嘴巴一次破4個大洞有多痛！痛到無法想像，今天吃了止痛藥工作但還是好痛。」結束工作後，她陪家人前往賣場購物，「晚上陪女鵝去好市多，當被認出來的時候，我完全笑不出來，因為嘴巴已經不受控制。」

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當時，蔡允潔也跟女兒解釋道：「媽媽不是故意不跟你說話，因為嘴巴痛痛！」但可愛的女兒似乎不理解，「接下來，她就在好市多把我嘴巴掰開，我………。」除了向網友求救是否有嘴破良藥可推薦，她也再度澄清，「請不要覺得我不開心，實在是太痛、所以臉很臭。」

▲蔡允潔嘴巴破洞從3個增加到4個。（圖／翻攝自蔡允潔臉書）

【蔡允潔全文】

天知道

嘴巴一次破4個大洞有多痛！

痛到無法想像

今天吃了止痛藥工作但還是好痛

然後晚上陪女鵝去好市多

當被認出來的時候，我完全笑不出來

因為嘴巴已經不受控制

我一直跟小福星說！媽媽不是故意不跟你說話，因為嘴巴痛痛！

接下來，她就在好市多把我嘴巴掰開

我。。。。。

（請不要覺得我不開心，實在是太痛、所以臉很臭

有沒有嘴破良藥