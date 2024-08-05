《綜藝一級棒》收視蟬聯奪全國第一！　康康拱她收視破3穿比基尼

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》上周六收視2.42，再度蟬聯全國第一，今（5日）中視董事長胡雪珠偕同主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬等，一同前往南港新福宮拜拜還願，因為當初節目推出前，主持群特地到廟裡向土地公祈拜，希望節目順利開播且收視開紅盤，如今集集傳出捷報，主持群再度到廟裡誠心感謝神明保佑。

▲《綜藝一級棒》收視開紅盤，主持群陳孟賢（左起）、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森到廟裡還願。（圖／中視提供）



許志豪提到，「農曆七月也是感恩月，主持群懷著感恩的心情，感謝四方諸神眾佛保佑，我們會繼續努力，朝著破三舉辦粉絲見面會的目標前進。」康康也打趣拱杜忻恬：「收視破三是不是忻恬就穿比基尼。」杜忻恬笑著接話：「我怕穿了收視率會跌。」一旁許志豪則說：「妳穿不會，但康哥穿會。」康康也誇杜忻恬進步很多，已經懂得幽默還會接梗。

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▲ 《綜藝一級棒》分享感言，未來繼續努力。（圖／中視提供）



上周節目播出「夢中的歌聲金曲挑戰賽」，當集收視高點出爐2.94，是康康開玩笑對許志豪說：「主持費領這麼高，都沒有什麼唱，要讓他多唱一點。」陳孟賢一聽太好奇：「到底是領多少？」許志豪一臉無辜，直接在台上悄聲跟康康咬耳朵，讓其他主持群忍不住湊近想聽，互動逗趣也反映在收視數字上。