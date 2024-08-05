胡文英鬼月辣曬「臉畫符咒」床照！　羞喊：改天上山穿這樣

記者王靖淳／綜合報導

58歲女星胡文英因保養得宜而獲得「凍齡美魔女」的封號，最近鬼門剛開，平時會在社群分享生活的她，特別在臉書發文曬出一系列在床上的自拍照，畫面中可見到她身穿火辣內衣並在臉上畫符。為此，她幽默表示：「賭一把！改天上山穿這樣畫符咒，看之後你們（好兄弟）還能看到我嗎？」

▲胡文英有凍齡美魔女的封號。（圖／翻攝自Facebook／胡文英）

胡文英提到，隨著現代相機技術的進步，畫素日益清晰，使得在鬼月期間於山間拍照更易捕捉到靈異影像。對於喜愛往山上跑的她來說，這樣的禁忌顯然是個挑戰。因此，她想出一個既創意又幽默的方法來應對這個問題，那就是在臉上畫上符咒，希望這樣的裝扮能夠使那些山中的「好兄弟」望而卻步。

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▲胡文英平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／胡文英）

胡文英在文中調侃地問道，這樣的特殊造型是否能夠讓山中的幽靈感到驚恐，或是激起它們的好奇，「阿飄兒看到我會不會嚇到瑟瑟（色色）發抖，還是會起了色心，伸出魔爪帶我走。」胡文英甚至提出一個挑戰，她打算在不久的將來，要穿著這個獨特的裝扮上山，同時也打趣表示：「看之後你們（好兄弟）還能看到我嗎？」

▲胡文英曬出一系列臉上畫符的自拍照。（圖／翻攝自Facebook／胡文英）

透過胡文英分享的照片可見到，她身穿一件豹紋的內衣與白色的短褲，臉上畫有黑色的符咒，在床上以及窗邊隨意擺拍。她把頭髮綁成馬尾，並對鏡頭變換動作，做出兩手張開、手指伸展的姿勢，臉上露出誇張的表情。貼文及照片曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，同時也有不少人留言表示「好美」、「妳好漂亮」，紛紛稱讚她的造型相當火辣。