蔡哥IG私訊爆炸「不用再謝我了」！　撞臉梁偉鏗澄清：我在大安區

記者劉宜庭／綜合報導

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨（4日）奪下巴黎奧運金牌，擊敗中國隊梁偉鏗、王昶，引發全台民眾熱烈歡慶。與此同時，網紅蔡哥IG私訊被灌爆，原因是他被指撞臉梁偉鏗，為此哭笑不得表示：「我現在人真的位於大安區的租屋處，沒有去巴黎。」

▲蔡哥IG湧入大量網友私訊。（圖／翻攝自蔡哥IG）

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蔡哥今凌晨透過IG上傳自拍影片，隔空向「麟洋配」喊話，「耶！恭喜齊麟跟李洋拿到金牌了，也祝福後面台灣的選手可以發揮出自己想要發揮的東西。」接著，他話鋒一轉，把T恤袖子拉起，「另外還有一件事情想要跟大家分享，就是我現在人真的位於大安區的租屋處…沒有去巴黎。」

原來，昨晚「麟洋配」的對手之一梁偉鏗，被指外形神似蔡哥，因此當比賽結束後，不少網友湧入蔡哥IG私訊「表達感謝」。對此，蔡哥無奈笑回：「不用再謝謝我了…我現在私訊快要爆炸了你知道嗎。」最後，他也表示：「祝福各位選手順順利利，衝啊～。」

▲▼蔡哥（下圖）撞臉中國隊選手梁偉鏗（上圖）。（圖／路透社、蔡哥IG）



此影片公開後，笑翻大票網友，更有其他藝人、YouTuber加入討論，包括阿滴「謝謝蔡哥收銀」、阿翰「我不覺得你在大安區，每個角度，都是你在場上的感覺」、Lulu（黃路梓茵）「你頭髮好快就染回來了」、一隻阿圓「蔡哥謝謝你的銀牌得獎感言，輸給麟洋，但你今天也是有爽拍到跟泱泱的reels！！！嘴笑目笑」、焦凡凡「欸好好笑」，在網路上掀起及高討論度。

▲李洋、王齊麟昨晚勇奪台灣本屆首金，打敗中國隊梁偉鏗、王昶。（圖／路透）