爆被胡瓜「洗澡洗到8歲」！　李翊君反應曝光挨嗆：頭摔壞了

▲ 胡瓜再度扮成女裝獻花李翊君。（圖／高雄流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

《2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳》今晚（4日）在高流舉辦第2場演出，李翊君二度登藍寶石化身「行走翻唱機」，挑戰台語、老歌雙經典組曲，一出場就以超經典的《苦海女神龍》氣勢出場，讓台下歌迷歡呼聲響徹雲霄，還讓許多長輩粉絲出場獻花，結果在粉絲群中驚見一位阿姨粉絲，近一看竟又是主持人胡瓜扮女裝登場，瞬間炒熱現場氣氛，笑料不斷。

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▲▼ 胡瓜力拱李翊君跳16蹲。（圖／高雄流行音樂中心提供）





胡瓜打趣說：「李翊君的媽媽是我的阿姨。」讓李翊君一聽愣住回：「我不認識他！」胡瓜則開玩笑說：「我幫妳洗澡洗到八歲，妳怎麼忘記了，可能跌倒頭摔壞了！」突然亂入讓李翊君笑歪，還開玩笑說：「你突然轉過頭來我嚇一跳，真的好醜。」李翊君還在現場唱了一段最近在網路重新爆紅的經典金曲《諾言》，更在主持人胡瓜力拱下穿著高跟鞋跟主持群大挑16蹲，配合度超高，讓粉絲看得過癮。

為了這次演出，她不僅從歌單橋段到音樂編排都花很多時間反覆思量排練，還特別挑了自己曾翻唱過的經典老歌及台語歌編成組曲串燒，其中包括老歌組曲《負心的人》、《淚的小雨》、《人兒不能留》、《難忘的初戀情人》、《夜空》，台語組曲則包括《黑玫瑰》、《孤女的願望》、《人客的要求》、《廣東花》，讓台下長輩大飽耳福，隨著她的歌聲走進時光隧道。

而在李翊君耳熟能詳的雙語金曲組曲狂炸下，滿場歌迷意猶未盡、安可連連，最後胡瓜更率領全體藝人出場，一起大合唱《再會呀港都》，為今年的《2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳》劃下完美句點。