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罔腰反擊了！　曬「鳳梨私聊截圖」揭刷卡內幕：我養鼠咬布袋

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）近日發了一連串的文，指控前任罔腰盜刷信用卡，雙方在社群上隔空開戰，4日鳳梨終於拿到了刷卡明細，長達29頁記錄滿滿，包含多筆搭Uber的小額刷卡，其中還有買安麗、開房間的款項，讓他無奈直呼：「我神經真的也算大條，看一個嚇到。」稍早罔腰也不甘示弱回擊，稱刷卡時間點，自己還在協助鳳梨的銷售，經常搭車去嘉義開會。

▲鳳梨曬出刷卡明細，罔腰發文反擊。（圖／翻攝自鳳梨Instagram、罔腰臉書）

▲鳳梨曬出刷卡明細，罔腰發文反擊。（圖／翻攝自鳳梨Instagram、罔腰臉書）

罔腰4日稍早曬出三張對話截圖，他不滿網友批評他搭車刷鳳梨的卡，解釋2020年與鳳梨分手時，鳳梨曾經承諾要給自己代步車，最後卻什麼都沒有。接著指出2021年底，自己仍在幫鳳梨銷售保養品，雙方工作上多有往來，他因此會搭車去嘉義找鳳梨團隊開會，其中還有一次是跟歐菈碰面，無奈直呼「怎麼那時候刷卡，現在才跟我提到？」

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罔腰還進一步提及歐菈一開始不太會與粉絲互動，鳳梨因此向自己尋求幫助，希望罔腰可以交歐菈經營粉絲的技巧，他痛心地說「這些日子，我付出也沒有要求回報」，與鳳梨分手後還有事業上的牽連，根本是「養鼠咬布袋」，並批評鳳梨「每次一這樣，就要打斷我平靜的日子，真的非常困擾！」

底下有不少網友提出質疑，其中有人點出罔腰澄清中沒有提到的安麗相關消費，有好幾萬塊的款項，罔腰則解釋「安麗，他會買清淨機濾網」，似乎指的是安麗都是鳳梨自己刷的款項。而對於開房間的花費，罔腰到目前為止還沒回覆。

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