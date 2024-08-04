鳳梨公開29頁盜刷明細！　見「開房間、狂搭小黃紀錄」嚇到

記者王靖淳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）上個月底發文指控前任罔腰盜刷信用卡，雙方在社群發限動隔空互嗆，消息曝光後引發外界討論，今（4）日鳳梨再度發文，並附上一份29頁的信用卡刷卡明細表示：「我神經真的也算大條，看一個嚇到。」



▲鳳梨日前指控前任罔腰盜刷自己的信用卡。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

鳳梨在文中坦言，自己神經大條，長時間沒發現信用卡被盜刷，直到查看明細時才驚覺，信用卡遭到多次小額盜刷，累積起來金額不小。然而，這一經歷讓鳳梨意識到，小額刷卡同樣需要謹慎，否則很容易成為冤大頭，承受不必要的損失。為此，他強調：「小額刷卡真的要注意。」希望大家能夠引以為戒，避免類似的情況在其他人身上發生。

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▲鳳梨公開信用卡遭盜刷的明細。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



透過鳳梨公開的信用卡明細可見到，上面除了有多次搭乘計程車的紀錄之外，還可發現搭高鐵、加油站、電話費、KTV、汽車旅館、訂房平台等刷卡紀錄。畫面曝光後，立即掀起網友討論，不少人認為好扯，並留言表示「好可怕」、「非常離譜」、「真的有夠誇張」、「默默錢就消失了」，除了好奇對方盜刷的總金額之外，同時也紛紛支持提告以及關心他能否把錢要回來。