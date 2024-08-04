福原愛奧運球評「日本酬勞多10倍」！轉投大陸直播…1缺點洗不掉

記者陳芊秀／綜合報導

日本桌球名將福原愛事業重心轉向中國大陸，原本官司糾紛結束，外界關注是否再接日本奧運轉播球評，最終電視台起用另一位名將石川佳純。外傳她的酬勞超出其他奧運選手10倍之多，不續用電視台也有反對聲浪。

▲福原愛更新影片，以流暢中文祝賀大陸、日本桌球選手奪金牌。（圖／翻攝自微博）

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據《女性自身》報導，福原愛在東奧時為富士電視台擔任桌球轉播球評，雖然負面新聞飽受觀眾批評，但講解淺顯易懂仍擁有觀眾支持。而她在桌球比賽戰績傲人，又曾在2008北京奧運擔任日本隊掌旗手，國際知名度比其他桌球選手要高，雖然很難洗掉不倫疑雲的影響，富士電視台台內仍有人希望她出任巴黎奧運的球評，知情人士說「以她成績與知名度現今無人能超越」。

電視台相關人士透露，其實起用福原愛的酬勞是打破標準的，「評論員的酬勞，如果有出賽過奧運，通常一次10萬到15萬日幣，但是福原愛從早到晚時間比較長，一天約100萬日幣（約台幣22萬元），而服裝費另計，可說是打破標準的待遇」。

福原愛巴黎奧運改在大陸平台當體育球評，且說了一口流暢中文，分析大陸選手不忘稱讚，同時也拍影片祝賀大陸、日本選手奪牌。日媒認為，大陸當地對於名人出軌、不倫印象也很差，更有人因此消失，她的復出之路仍會走得相當艱辛。

▲福原愛巴黎奧運改在大陸平台直播分析桌球賽事。（圖／翻攝自微博）