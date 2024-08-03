麟洋金牌戰對中國！微博球迷傻眼「這倆平時裝死奧運發瘋」憂：看不到轉播

記者劉宛欣／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」2日以2比1擊敗丹麥組合，順利挺進本屆男雙金牌戰，即將於4日對上中國組合梁偉鏗、王昶爭金。陸網對此也掀起了不小的討論，微博上暱稱麟洋配為「羚羊」，對於兩人挺進金牌戰直呼神奇，與多數台灣球迷一樣，稱麟洋是大賽限定組合，甚至脫口「這倆人平時都裝死，到奧運年滿血復活」。

▲李洋、王齊麟對上中國選手的金牌戰將於4日登場。（資料照／記者杜奕君攝）

李洋、王齊麟將在4日對上梁偉鏗、王昶，台灣球迷也蓄勢待發，期待倆人能為台灣摘下金牌，微博上在相關賽程出爐後，中國大陸球迷紛紛驚呼「不是，真打羚羊啊？這倆真是奧運限定組合」、「服了，羚羊是什麼奧運限定爆爆組合嗎」、「東京（奧運）灣灣籤表也最差，沒人想到能奪冠，這倆人平時裝死，一到奧運年滿血復活，梁王只能盡力一搏」、「對面專挑奧運發瘋」、「台北全年備戰奧運會」、「那個小組突圍就夠逆天的」、「台灣那組合真是奧運限定，夠謎的」。

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▲中國網友一片哀嚎。（圖／翻攝自微博）

值得一提的是，小組賽時李洋、王齊麟對上歐烜屹、劉雨辰，央視並未轉播，成為少數有中國選手出戰卻未播出的特例，不少人指出與兩岸政治問題相關，但該猜測並未被證實，實際原因不得而知，因此這次金牌戰，也有許多中國球迷擔心看不到轉播，哀號表示「羚羊真衝到決賽去了…那4號應該看不到直播了吧…但決賽不播是不是太…」、「我服了又是羚羊，又得看盜版轉播」。