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麟洋配金牌戰對手「撞臉蔡哥」！本尊曬對比　釣出小戴認證：你終於發現

記者劉宛欣／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟闖進巴黎奧運4強賽，即將於4日打金牌戰，對手是世界排名第1的中國組合梁偉鏗、王昶爭金，雙方過去5次交手，有4場都激戰到第3局。近日有網友發現梁偉鏗與台灣知名網紅蔡哥撞臉，蔡哥2日稍早也親自在Instagram曬出模仿照，沒想到竟然還釣出了球后戴資穎回覆「你終於發現了」。

▲蔡哥模仿梁偉鏗，戴資穎留言認證。（圖／翻攝自蔡哥Instagram）

▲李洋、王齊麟冠軍賽的對手是中國組合王昶、梁偉鏗。（圖／翻攝自梁偉鏗微博）

蔡哥2日晚間在Instagram曬出多張照片，模仿梁偉鏗得分后噘嘴、握拳的模樣，還附上了梁偉鏗原版的畫面，寫下「揣摩了一下，有像嗎？」相似度可說衝破90%，底下網友也紛紛認證，爆笑回應「臥底了這麼久，終於下一場三打一」、「超像的有夠好笑哈哈哈哈哈」、「叫你模仿不是叫你超越」、「別人是演得不像，你這不像演的」、「好像不需要揣摩」、「根本本人」。

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▲蔡哥模仿梁偉鏗，戴資穎留言認證。（圖／翻攝自蔡哥Instagram）

▲蔡哥模仿梁偉鏗，戴資穎留言認證。（圖／翻攝自蔡哥Instagram）

其中，台灣羽球天后戴資穎也在底下回覆「蔡哥～你終於發現了」，蔡哥見狀趕緊興奮追問「等等，小戴妳是有看過本人的，真的有像嗎？！ 哈哈哈哈哈」，尚未獲得小戴的答覆。

麟洋配的冠軍賽將在8月4日晚間9點登場，對上目前排名與世界第1的中國組合梁偉鏗、王昶爭金牌，雙方生涯共交手過5次，麟洋配以2勝3敗略居下風，不過前一次在全英公開賽地對決是由李洋、王齊麟勝出。

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