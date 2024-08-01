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塑料兄弟情or惡趣味默契？萊恩雷諾斯、休傑克曼《死侍與金鋼狼》開創漫威宇宙里程碑

娛樂中心／綜合報導

暑假強檔電影競爭激烈，好萊塢兩大男神萊恩雷諾斯、休傑克曼合體出演表示沒在怕。由萊恩雷諾斯所飾演的死侍，搭擋休傑克曼所飾演的金鋼狼，兩大巨星演員生涯中的經典角色，終於要在《死侍與金鋼狼》中正式碰面。當沒一句正經話的死侍，遇上內斂老派的金鋼狼，要如何團隊合作拯救漫威宇宙？預告中金鋼狼面對嘴不饒人的死侍，多次擺出眼神死表情，讓人忍不住懷疑，是否塑料兄弟情不小心露餡了呢！

▲▼ 漫威,死侍,金鋼狼,萊恩雷諾斯,休傑克曼,迪士尼,電影。（圖／ETtoday）

▲ 作風迥異的死侍與金鋼狼，會擦出什麼火花，讓漫威影迷們萬分期待。（圖／ETtoday）

說起兄弟情深，萊恩雷諾斯與休傑克曼兩位演員，在真實世界中的好交情眾所皆知，就連《死侍與金鋼狼》的合體契機也源自義氣相挺，萊恩雷諾斯在籌備死侍的續集時，多次公開邀約休傑克曼，但無奈休傑克曼許久不點頭，直到計畫擱置幾年後，休傑克曼突然想通，才有了此次世紀合體的機會。《死侍與金鋼狼》延續死侍始終以來的惡趣味風格，嘲諷滿滿的機智台詞，穿插在緊湊俐落的打鬥畫面中，完美的剪輯節奏讓死侍擁有一票死忠影迷，在眾多期待之中終於正式回歸漫威宇宙，且選擇金鋼狼擔任穿針引線的角色再適合不過。同樣擁有Ｘ戰警身份背景的兩人牽起緣分，攜手承擔由時間變異管理局所交付的重大任務，即將就此改變漫威宇宙的發展。過程中兩人一熱一冷的互動引人發笑，同時也在一次次的戰鬥中累積默契，塑料兄弟情最終轉成狼情侍意讓人拭目以待。

▲▼ 漫威,死侍,金鋼狼,萊恩雷諾斯,休傑克曼,迪士尼,電影。（圖／ETtoday）

▲▼ 《死侍與金鋼狼》究竟感情是真好還是塑料，全台大銀幕見真章。（圖／ETtoday）

▲▼ 漫威,死侍,金鋼狼,萊恩雷諾斯,休傑克曼,迪士尼,電影。（圖／ETtoday）

上映前就話題爆表的《死侍與金鋼狼》，除了角色們的火花，也少不了兩位好萊塢巨星個人魅力的功勞。曾在2016年造訪台灣宣傳《死侍》的萊恩雷諾斯，與曾在2017年來台宣傳《羅根》的休傑克曼，兩位男神當時所造成的熱潮，與表現的親民形象，在台灣影迷心中歷歷在目。本次《死侍與金鋼狼》首映會多國巡迴，踩點上海、首爾、紐約、柏林等場場爆滿，兩位演員也不吝於展現親密交情，頭靠頭的逗趣畫面，將現場氣氛炒熱到最高點。ETtoday新聞雲直擊台灣首映日，民眾觀後評價一面倒通通讚不絕口，包含金鋼狼展現不同過往的一面、嘴砲滿滿、劇情緊湊等，還有民眾直接拜倒死侍緊身衣下，直呼他是Marvel Jesus，極力推薦今夏必看。

▲▼ 漫威,死侍,金鋼狼,萊恩雷諾斯,休傑克曼,迪士尼,電影。（圖／ETtoday）

▲ 《死侍與金鋼狼》全球巡迴首映會高人氣，觀後好評如潮。（圖／ETtoday）
▲▼ 漫威,死侍,金鋼狼,萊恩雷諾斯,休傑克曼,迪士尼,電影。（圖／ETtoday）

▲ 台灣影迷分享《死侍與金鋼狼》觀後感，一致好評推薦。（圖／ETtoday）

不論你是死侍還是金鋼狼的影迷，不論你看上的是萊恩雷諾斯還是休傑克曼的男神魅力，《死侍與金鋼狼》會是一部讓你雙倍滿足的暑期強檔電影。身為漫威首部R級電影，手起刀落的打鬥動作，絕對讓少女阿姨隔著銀幕都能感受到濃濃費洛蒙，而逼近警戒線的嘴砲程度，絕對讓少男大叔們也能笑到胃痛。《死侍與金鋼狼》全台大銀幕熱映中，想在燥熱夏日擁有通體暢快的觀影體驗，你絕不能錯過！

▲▼ 漫威,死侍,金鋼狼,萊恩雷諾斯,休傑克曼,迪士尼,電影。（圖／ETtoday）

▲《死侍與金鋼狼》全台熱映中。（圖／ETtoday）

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漫威, 死侍, 金鋼狼, 萊恩雷諾斯, 休傑克曼, 迪士尼, 電影

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