上映第一天就遇到颱風！　《死侍與金鋼狼》血漿「噴好噴滿」

記者蕭采薇／綜合報導

《死侍與金鋼狼》在颱風天上映，加上多數百貨業者宣布不營業，讓許多鐵粉惋惜無法第一時間觀賞。不過電影先前媒體試片時就引起全場爆笑又驚呼連連，「血漿真的不用錢耶，噴好噴滿！」其中更有滿滿的漫威情懷和驚喜。

▲《死侍與金鋼狼》上映第一天就遇到颱風。（圖／漫威影業提供）

《死侍與金鋼狼》正宗原聲帶歌單上週末於音樂串流平台上架，延續前兩集跳tone又懷舊的經典金曲風，包括《西遊記》唐三藏曾經翻唱的原曲〈Only You〉、昔日天團新好男孩的勁歌〈Bye Bye Bye〉，甚至不忘婊狼叔戲外「分身」休傑克曼的賣座強片《大娛樂家》主題曲〈The Greatest Show〉。



萊恩雷諾斯和休傑克曼更是宣傳不遺餘力，還特地拍攝了宣傳短片，一開場死侍就立馬虧狼叔，說他們是「死侍與蜜獾」播客，正當狼叔不爽時再繼續猛攻，批他果然是不及格播客都不接話，再來更放送特地製作的狼叔「慘叫」大合集，讓無言以對的狼叔最後只冷冷烙下一句：「我恨你」，再度令人更對這組愛鬥嘴的小倆口傾心不已。

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▲《死侍與金鋼狼》萊恩雷諾斯和休傑克曼兄弟合作。（圖／漫威影業提供）



世界巡迴宣傳期間，也舉辦多場粉絲活動，包括倫敦在古蹟表演場地「漢默史密斯阿波羅」舉行的樂團大賽，雙帥休傑克曼、萊恩雷諾斯、導演薛恩李維、配角艾瑪可林、羅布狄藍尼、以及「死侍狗」佩姬都上台亮相，昨日劇組更全員出席紐約世界首映會，而在預告片中不斷放送來自流行音樂天后瑪丹娜的經典名曲《Like A Prayer》本尊也更驚喜蒞臨現場助陣，風靡粉絲轟動全場！《死侍與金鋼狼》全台上映中。