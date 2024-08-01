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睽違26年《魔法阿媽》回來了　團隊宣布集資開拍續集：製作確定！

《魔法阿媽2：魔法小豆苗》電影續集製作確定。（圖／翻攝自魔法阿媽臉書）

▲《魔法阿媽2：魔法小豆苗》電影續集製作確定。（圖／翻攝自魔法阿媽臉書）

圖文／CTWANT

「我要把你阿媽賣掉！」這句台灣動畫史上的經典名句，相信大家應該都不陌生，祖孫間溫馨互動、跨越人鬼的真摯友誼、與惡鬼的驚險對決，國產動畫電影《魔法阿媽》是一個世代間的共同回憶。如今製作團隊宣布好消息，《魔法阿媽2：魔法小豆苗》電影續集製作確定，同時將展開集資計畫，希望把當年感動傳給新一代的小朋友。

製作團隊昨（30日）在臉書粉專宣布，這20幾年來，好多人只要遇到導演王小棣就會問「《魔法阿媽》會推出續集嗎？」現在要向大家宣布好消息，「2024 年，我們很高興跟大家分享：《魔法阿媽2：魔法小豆苗》電影續集，製作確定！續集電影中，大家熟悉的阿媽、酷羅、西羅都會回歸，而阿媽的曾孫（沒錯，阿媽已經是阿祖囉！）小豆苗，更會跟著阿祖一起踏上一趟奇幻之旅。」

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製作團隊坦言，「製作動畫電影是個艱鉅的挑戰，但我們一定會全力以赴。透過即將開始的《魔法阿媽2》集資計畫，我們希望把當年帶給大家的感動，傳承給新一代的小朋友；更希望透過這部電影，讓台灣動畫人才能有持續發光發熱的舞台！」

據了解，《魔法阿媽》是由王小棣所執導、監製，漫畫家麥仁杰負責劇中造型設計與分鏡，史擷詠作曲配樂，文英等配音的1998年所上映臺灣動畫電影。本片製作預算高達新台幣4000萬元，仿效迪士尼製作方式以真人表演來進行配音後繪製動畫畫面，內容以祖孫互動與台灣民間信仰為主題，上映後在台灣社會取得迴響。

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