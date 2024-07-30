原來去旅遊不只是美食　盧廣仲、美麗本人驚呼此生必看

記者葉文正／台北報導

挑戰徒步走完全長約800公里朝聖之路（聖雅各之路）的三金天王盧廣仲、李玉璽和美麗本人，三人組成暴走兄弟展開為期20多天的旅程。在未知的路程上有許多的體力及耐力的考驗。每天走到靈魂出竅的三人卻意外發現了好吃到不要不要的米其林火腿，及散發著莊嚴歷史感的修道院，讓三人在充滿挑戰的旅程中感到驚喜。

▲暴走兄弟三人大啖生火腿及朝聖美食。（圖／亞洲旅遊台）

行經西班牙的歷史名城-布爾戈斯(Burgos)其位於西班牙北部，是朝聖之路當中著名的一站。來到此頗富歷史及文化底蘊的城市伴隨著優美的自然風光，三人意外的發現米其林推薦的火腿，在旅程中被餓壞的美麗本人在好奇心的驅使下及對美食的直覺，不論如何也要拉著盧廣仲跟李玉璽一起排隊，在三人一人一口的品嚐後，互相看著對方異口同聲的稱讚是此生吃過最好吃的火腿！絕對是朝聖之路上的必吃美食。

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▲火腿讓他們難忘。（圖／亞洲旅遊台）

令人意外的還不只是美食，盧廣仲聽聞不在朝聖之路上但卻有著世界文化遺產之稱的尤索(Yuso)和蘇索(Suso) 修道院，想體驗歷史足跡及人文氣息的他毅然決然的拉著李玉璽跟美麗本人前往探索。來到了聖米蘭山谷，映入眼簾的哥德式建築讓三人感受到西班牙建築工藝的鬼斧神工，其莊嚴的氣氛也讓人感到肅然起敬。另經工作人員講解，修道院所在地區為卡斯提亞語的發源地，尤索修道院的牆窖內還典藏了多本卡斯提亞語的古書，而後演變為現今人們熟知的西班牙語。經過一個下午的人文洗禮三人如沐春風，李玉璽及美麗本人也很感激盧廣仲帶給他們的意外之旅，旅程中也許就是一點點的意外反而能造就更難忘的回憶。

▲尤索(Yuso)修道院。（圖／亞洲旅遊台）

旅遊實境節目《暴走兄弟朝聖趣》將記錄下三人的每個驚喜、每個意外，並分享在朝聖之路上的點點滴滴，想要及時得到最新的三人朝聖之路資訊，請加入FB及IG的粉絲團，節目預計今年下半年於《亞洲旅遊台》和《東森綜合台》播出。