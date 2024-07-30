ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

原來去旅遊不只是美食　盧廣仲、美麗本人驚呼此生必看

記者葉文正／台北報導

挑戰徒步走完全長約800公里朝聖之路（聖雅各之路）的三金天王盧廣仲、李玉璽和美麗本人，三人組成暴走兄弟展開為期20多天的旅程。在未知的路程上有許多的體力及耐力的考驗。每天走到靈魂出竅的三人卻意外發現了好吃到不要不要的米其林火腿，及散發著莊嚴歷史感的修道院，讓三人在充滿挑戰的旅程中感到驚喜。

▲暴走兄弟三人大啖生火腿及朝聖美食。（圖／亞洲旅遊台）

▲暴走兄弟三人大啖生火腿及朝聖美食。（圖／亞洲旅遊台）

行經西班牙的歷史名城-布爾戈斯(Burgos)其位於西班牙北部，是朝聖之路當中著名的一站。來到此頗富歷史及文化底蘊的城市伴隨著優美的自然風光，三人意外的發現米其林推薦的火腿，在旅程中被餓壞的美麗本人在好奇心的驅使下及對美食的直覺，不論如何也要拉著盧廣仲跟李玉璽一起排隊，在三人一人一口的品嚐後，互相看著對方異口同聲的稱讚是此生吃過最好吃的火腿！絕對是朝聖之路上的必吃美食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲暴走兄弟三人大啖生火腿及朝聖美食。（圖／亞洲旅遊台）

▲火腿讓他們難忘。（圖／亞洲旅遊台）

令人意外的還不只是美食，盧廣仲聽聞不在朝聖之路上但卻有著世界文化遺產之稱的尤索(Yuso)和蘇索(Suso) 修道院，想體驗歷史足跡及人文氣息的他毅然決然的拉著李玉璽跟美麗本人前往探索。來到了聖米蘭山谷，映入眼簾的哥德式建築讓三人感受到西班牙建築工藝的鬼斧神工，其莊嚴的氣氛也讓人感到肅然起敬。另經工作人員講解，修道院所在地區為卡斯提亞語的發源地，尤索修道院的牆窖內還典藏了多本卡斯提亞語的古書，而後演變為現今人們熟知的西班牙語。經過一個下午的人文洗禮三人如沐春風，李玉璽及美麗本人也很感激盧廣仲帶給他們的意外之旅，旅程中也許就是一點點的意外反而能造就更難忘的回憶。

▲暴走兄弟三人大啖生火腿及朝聖美食。（圖／亞洲旅遊台）

▲尤索(Yuso)修道院。（圖／亞洲旅遊台）

旅遊實境節目《暴走兄弟朝聖趣》將記錄下三人的每個驚喜、每個意外，並分享在朝聖之路上的點點滴滴，想要及時得到最新的三人朝聖之路資訊，請加入FB及IG的粉絲團，節目預計今年下半年於《亞洲旅遊台》和《東森綜合台》播出。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小黑豬逃家逛大街！　3黑絲襪OL神勇制伏

推薦閱讀

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」　生4孩仍沒名份

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」　生4孩仍沒名份

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光　壯壯也同場

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光　壯壯也同場

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店卻看不出真假　「列3聲明負責」

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店卻看不出真假　「列3聲明負責」

蹦闆才撿回100萬現金　「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

蹦闆才撿回100萬現金　「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況

獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況

奧運日本26歲柔道金牌「女友是寫真偶像」！身材臉蛋超頂天　網羨慕炸

奧運日本26歲柔道金牌「女友是寫真偶像」！身材臉蛋超頂天　網羨慕炸

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

Hani醫師未婚夫發聲認了「醫死人」！　遭網炎上道歉：會承擔法律責任　

Hani醫師未婚夫發聲認了「醫死人」！　遭網炎上道歉：會承擔法律責任　

趙正平爆中生代男主持大頭症「公開惡行」！王少偉秒猜出：把女來賓當後宮

趙正平爆中生代男主持大頭症「公開惡行」！王少偉秒猜出：把女來賓當後宮

76萬網紅夫妻驚喜同框戴資穎！　坐場邊「加油喊到燒聲」：美夢成真

76萬網紅夫妻驚喜同框戴資穎！　坐場邊「加油喊到燒聲」：美夢成真

被浪搖暈！　台灣女優TINY　乳房長腫瘤康復　仍要在日本拍片

被浪搖暈！　台灣女優TINY　乳房長腫瘤康復　仍要在日本拍片

郁方送15歲兒子出國念書　小孩一進關就急call電話：老天的旨意

郁方送15歲兒子出國念書　小孩一進關就急call電話：老天的旨意

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」　生4孩仍沒名份

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光　壯壯也同場

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店卻看不出真假　「列3聲明負責」

蹦闆才撿回100萬現金　「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況

奧運日本26歲柔道金牌「女友是寫真偶像」！身材臉蛋超頂天　網羨慕炸

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

Hani醫師未婚夫發聲認了「醫死人」！　遭網炎上道歉：會承擔法律責任　

趙正平爆中生代男主持大頭症「公開惡行」！王少偉秒猜出：把女來賓當後宮

76萬網紅夫妻驚喜同框戴資穎！　坐場邊「加油喊到燒聲」：美夢成真

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

盧廣仲, 美麗本人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 二伯貼心放好泡澡水！　蔡阿嘎踏進浴缸傻眼：我是什麼很賤的人嗎？
  2. 劉嘉玲爬山PO文1照片洩行蹤！　網揪亮點「是在台灣」激動留言
  3. 蕭秉治登大巨蛋開唱　「特製超閃球衣」藏小巧思
  4. 短今搭捷運遇「路人拿包佔位」！　結局反轉她笑了：我殺氣太重
  5. Hani IG仍被灌爆！　遺屬怒控院長「被報導才動作」：他看都不看一眼
  6. 謝京穎後台合照Energy認「等了1年多」　糗曝去年缺席原因：好蠢
  7. 原來去旅遊不只是美食　盧廣仲、美麗本人驚呼此生必看
  8. 賽琳娜戈梅茲遭疑整形發聲「討厭這個」！親揭外貌變化真相：別來煩我
  9. 劉詩詩「旗袍上衣」現身巴黎奧運　拿折扇抱娃娃！網暈：仙女下凡
  10. 印尼看護→台越混血高中生！　雷嘉汭新戲「甜美校服照」曝光

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366