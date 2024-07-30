aespa再公告！KARINA「身體還沒好」缺席演唱會　粉絲心疼：行程太操

記者張筱涵／綜合報導

韓團aespa隊長KARINA日前因健康狀況，緊急宣布將不參與大阪站第二場演唱會，令粉絲相當擔心。而團隊官方帳號今（30日）再次發出公告，指出KARINA身體尚未完全康復，因此也不會參加福岡演唱會，且相關活動也將會缺席。

▲KARINA（左一）因身體狀況缺席aespa大阪站第二場演唱會和福岡站2場演唱會。（圖／翻攝自X／aespaJPofficial）



aespa日本官方帳號今天發出公告，表示KARINA仍未恢復健康，經醫生診斷，決定她也將缺席將在今明兩天舉行的福岡演唱會及相關的Meet&Greet活動，其他成員GISELLE、WINTER和NINGNING則會正常演出。

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▲aespa日本官方帳號今天發出的公告。（圖／翻攝自X／aespaJPofficial）



由於KARINA在28日就已經因身體狀況缺席演唱會，當時就有韓粉抗議aespa行程過於緊湊，15天內飛了6趟且有2次是超過15個小時的長途航班，等於只能在移動的時間才能休息，而KARINA是否能夠正常出席接下將在香港（8月3、4日）、台北（8月9、10、11日）和東京（8月17、18日）舉行的演唱會也引起了粉絲的高度關注。