謝佳見緊身裝驚見「下面一大包」羞認本錢好！　祖雄幫腔：大自然的生態

記者孟育民／台北報導

三立電視再度跨國合作，三立都會台播出的《上山下海過一夜》，新一季推出與馬來西亞Astro電視台合作的《上山下海過一夜之雙島大冒險》，由台灣與馬來西亞雙方藝人到對方海島秘境深度探索與生活的實境節目。今（29日）舉辦首映記者會，台灣藝人黃仕傑、MAX、八弟外，馬來西亞則派出台灣熟悉的謝佳見與祖雄，謝佳見爆料在節目中展現最真實的樣貌，而先前曝光的照片，身穿緊身潛水裝，下一大包意外成為亮點，他害羞說：「我真的沒注意到，好啦本錢好！」祖雄接著笑說：「這也是一個大自然的生態。」

▲黃仕傑、MAX、八弟、祖雄、謝佳見出席《上山下海過一夜》記者會。（圖／三立提供）

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▲▼謝佳見穿緊身裝潛水裝，好身材全被看光。（圖／翻攝自臉書）

戲劇男神謝佳見這次參加實境節目挺讓大家意外，因為很少看到他與大自然接觸的一面，他笑說自己其實從小是在河邊長大，小時候3點就要起來割香蕉、餵羊味豬，這次很像回到兒時，在海邊奔跑的樣子，「大家對我的形象就是公子哥兒，可能偶像劇看太多，只能說我在台灣的貴公子形象塑造的太好！」

▲謝佳見表示以前小時候還在河邊洗過澡。（圖／三立提供）

而跟雷愛美一樣有幽閉恐懼症的謝佳見，這次也是他首次潛水，在小琉球時練習了十多次他才成功的潛水潛下去，但之後到墾丁海潛，下去5公尺看到一片黑就他不行，「教練一直把我往下拉，我真快不行了，我連自己要呼吸都沒辦法，因為這次的體驗，我下個月要考潛水證照，就不相信自己下不去。」被問到當時有閃過人生跑馬燈？他說：「真的，很多小時候的回憶跑出來，就是很難呼吸的感覺。」