Energy演唱會「坤達cue台下辣妹跳三振舞」　鏡頭一拍 ...竟是丫頭！

記者蔡琛儀／台北報導

Energy昨（28日）完成首場的台北小巨蛋演唱會，唱到〈Ra Men Song〉時，團員們點台下歌迷互動，眼尖的坤達發現丫頭（詹子晴）坐在前排，邀她一起跳最近很夯的「三振舞」，當鏡頭帶到露出小蠻腰的丫頭熱舞身影，更是讓現場歌迷都紛紛歡呼尖叫，丫頭事後還PO影片：「直接尬舞了！」

▲丫頭被坤達cue起來跳舞。（圖／翻攝丫頭IG）

在演唱會尾聲，書偉提到，連續唱了2場小巨蛋真的很過癮，「我們5個人加起來超過200歲，你們看得出來嗎？」而Toro正要講話時，台下突傳來淒厲嘶吼聲，阿弟傻眼笑說：「債主追到現場來嗎？」Toro也笑說：「我要的是應援，不是慘叫！」

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不同於首場，團員在尾聲感性橋段全哭成一片，昨晚氣氛則頗為歡樂溫馨，Toro打趣說本來早就幫團員準備好衛生紙，「竟然沒用到！你們長大了。」團員則紛紛開玩笑回他謝謝。

▲▼Energy台北演唱會驚喜連連，尾聲甚至還讓牛奶表演昔日招牌「大風車」動作。（圖／相信音樂提供）

接著Toro表示，想稱讚自己真的很努力，「大家知道我前陣子沒那麼瘦，所以我今天整天只有喝能量飲料，剛走上來還有點暈眩，血糖過低。」他也笑說：「我只有一個願望，這是個中繼站，希望下次，你們可不可以把〈熱牛奶〉（牛奶的個人單曲）這首歌記熟。」讓台下粉絲都紛紛笑翻。