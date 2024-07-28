Energy小巨蛋開唱....五月天阿信突現身台上！　「萬人16蹲」超震撼

記者蔡琛儀／台北報導

Energy今晚再度帶著精彩演出降臨台北小巨蛋開唱，除了演唱會上一連串回憶殺歌曲，他們今年新專輯更是叫好叫座，尤其〈星期五晚上〉的16蹲更爆紅掀起全民瘋狂，增加更多年輕粉絲，他們自然這回開唱也沒漏掉，帶領萬人16蹲。令人驚喜的是，五月天阿信在他們唱到一半時，默默走到台前合唱，雖然阿信沒有跟著做16蹲，雙方也沒有閒聊，還是讓全場歌迷嗨到不行。

▲▼ Energy今晚開唱，五月天阿信自己報名要當嘉賓。（圖／資料照／記者黃克翔攝、相信音樂提供）

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Energy之前擔任五月天《回到那一天》演唱會嘉賓時，阿信笑問：「在過去的時間線消失了20年，當年他們是我們頭號勁敵，你們怎麼又會跑來了呢？」這回阿信知道他們要在小巨蛋開唱，除了之前練團的探視外，更在開唱前幾天「毛遂自薦」擔任嘉賓力挺他們的第一次攻蛋，牛奶在許多公開場合不只一次提及「如果沒有去年五月天暖心邀約，沒有人生二刷的奇幻旅程」，讓他們音樂的歷程中，增添了難忘回憶。

牛奶後來在唱完〈多愛我一天〉後，感性說，非常感謝阿信來支持他們，「沒有五月天的邀約，真的不會有現在的成績，從我們發片到後面，包括演唱會後續還有做嘉賓 ，整個對我們的支持，真的謝謝五月天。」也非常感謝現在的唱片公司相信音樂、用心音樂。而Toro則向怪獸致謝，「他說到做到，幫我們彈了新版的〈星期五晚上〉這首歌。」