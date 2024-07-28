「倚天4美」46歲女星超仙近況曝光！　結婚8年尪竟是同門師弟

記者黃庠棻／台北報導

46歲的女星陳紫函有「奶白肌女神」之稱，演出《山河令》、《神鵰俠侶》、《就想賴著你》等戲劇，受到觀眾喜愛，只不過日前卻發生被粉絲「拒絕合照」的窘境，原來是對方被曬黑，若是同框肯定變成「黑白無常」，讓她一聽哭笑不得。

▲陳紫函已經46歲仍舊保養得宜。（圖／LiTV、壹定娛樂提供）

寵粉的陳紫函立刻傳授美肌絕招，表示「不要刻意保養，肌膚24小時處於保養品下其實不好，我反而注重清潔，這樣不管是後續塗抹防曬乳，或保濕精華時，才能讓肌膚充分獲得吸收，而好的調理是飲食與運動雙管齊下，養成自律的生活習慣，保養品輔助，就能維持好氣色。」。

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▲陳紫函已經46歲仍舊保養得宜。（圖／LiTV、壹定娛樂提供）

私底下的陳紫函，與老公戴向宇是令人艷羨的神仙眷侶，日前接受專訪時，她難掩幸福，夫妻倆在結婚八週年之際，拍攝「互換婚紗嫁衣」的影片，沒想到影片一出，戴向宇化身「嬌羞新嫁娘」逗樂一票粉絲。談到夫妻的相處之道，她表示在於彼此互信、互助下，也要給對方適度空間，當然，在重要節日上保有儀式感，維持小倆口的甜蜜也相當重要。

▲陳紫函跟老公戴向宇已結婚8年。（圖／LiTV、壹定娛樂提供）

談到跟戴向宇相戀的過程，她害羞坦言「當時經紀人只說公司剛簽一位師弟，對方剛從新加坡回來拍戲，希望我好好照顧一下」，沒想到相處後就慢慢走近，而後續大家看到兩人合作的《珍珠耳環》這部劇，就是他們關係已處於穩定階段的作品。

▲陳紫函跟老公仍像熱戀。（圖／LiTV、壹定娛樂提供）

日前，陳紫函也參加了蘇有朋在北京的巡迴演唱會，兩人因演出《倚天屠龍記》結緣，除了飾演「殷離」的她之外，「周芷若」高圓圓、「小昭」陳秀麗都到場支持，她表示「這真是難得的重聚，在演唱會一個月前，有朋便來詢問我能不能來，我說『那是必須的』，所以早早調整了工作檔期。」

▲蘇有朋演唱會「倚天4美」世紀同框。（圖／翻攝自微博／陳紫函）

陳紫函在演唱會前一天，特地坐晚班飛機從廣州飛到北京，在唱經典影視歌曲時，螢幕投影出他們22年前在一起的片段，她感性地說道「那也曾經是我們的青春，聽到台上有朋在唱，我身邊坐秀麗，身後是圓圓，讓我不禁感動哭了。」

▲蘇有朋演唱會「倚天4美」世紀同框。（圖／翻攝自微博／陳紫函）



不僅如此，陳紫函還透露在慶功宴上，高圓圓本來還有其他事，臨時更改行程決定跟一起等待蘇有朋相聚，可惜當天賈靜雯沒能到，所以她才P了她在合照上，蘇有朋更表示「有機會遇到合適的劇本或節目，希望能把大家再齊聚一起」，她幽默回應「要不…蘇導你導個戲，讓大家集體都來客串一下！」此話一出，大家都覺得提議很好「期待這天到來」。

▲陳紫函特地將賈靜雯P到合照上。（圖／翻攝自微博／陳紫函）