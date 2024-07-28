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aespa KARINA「健康狀況缺席大阪場」　韓粉怒批殺人行程：15天飛5國

記者張筱涵／綜合報導

韓團aespa目前正忙於世界巡迴演唱會，27日舉行完大阪站第一場演唱會後，原定於今（28日）開唱第二場，但經紀公司SM娛樂緊急宣布「KARINA在彩排結束後就醫，因診斷結果將缺席今日演唱會」，這讓粉絲十分不捨。

▲▼aespa。（圖／翻攝自Instagram／aespa_official）

▲aespa行程滿檔。（圖／翻攝自Instagram／aespa_official）

SM娛樂今天發出公告，KARINA在彩排後去看醫生，在診斷下決定缺席今天的大阪第二場演唱會。粉絲對此情形感到不捨的同時，也認為公司安排的行程過於緊密，尤其在第一場演唱會時，就可以看見KARINA手上貼著OK繃，且位置看起來就是打點滴的位置。

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▲▼KARINA。（圖／翻攝自X／just_0411）

▲KARINA於27日大阪演唱會就被發現疑似有去打點滴。（圖／翻攝自X／just_0411）

▲▼aespa。（圖／翻攝自X／aespa_official）

▲KARINA因健康狀況缺席28日的大阪演唱會。（圖／翻攝自X／aespa_official）

不只如此，有一名韓粉更氣憤指出「15天內先在日本辦演唱會，接著馬上去有時差的紐約跑行程，再搭17個小時的飛機到新加坡舉行演唱會還辦了簽名會，然後又到上海開了2天簽名會才回韓國，一回來又有視訊簽售的行程，隔天還有2個行程一直到清晨5點才結束，然後當天又馬上去大阪，這一定會生病的」。

▲韓粉抗議aespa行程太緊湊。（圖／翻攝自X／aespa_official）

▲韓粉抗議aespa行程太緊湊。（圖／翻攝自X／aespa_official）

網友們得知如此緊湊的行程還未結束，aespa接著還有2場福岡演唱會（7月30、31日）、2場香港演唱會（8月3、4日）、3場台北演唱會（8月9、10、11日）和2場東京演唱會（8月17、18日）等活動，都覺得實在安排得過於緊湊。

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