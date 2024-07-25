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連俞涵合作高橋一生「每天只說2句話」　曝真實心情：心臟跳得好累

記者蔡宜芳／綜合報導

女星連俞涵近來和日本人氣男神高橋一生共演台劇《零日攻擊ZERO DAY》，她24日也特地在社群分享和對方合作的真實心情，坦言自己只有在演戲時，才能平靜與高橋一生相處，直呼「完整活到殺青真是太好了」。

▲▼連俞涵合作高橋一生「每天只說2句話」曝真實心情。（圖／翻攝自連俞涵IG、資料照／記者周宸亘攝）

▲連俞涵與高橋一生合作。（圖／翻攝自連俞涵IG、資料照／記者周宸亘攝）

連俞涵透露，在拍攝過程中，導演蘇奕瑄一直在她耳邊說「妳看他（高橋一生）多愛妳」，但她為了詮釋好角色，只能對導演說：「我的角色現在不能回應這個，你不要用你的少女心視角影響我角色啊啊啊啊！」

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連俞涵說，因為拍攝到凌晨殺青後，第二天一早就直接進行記者會，「突然沒有角色之後，我瞬間不知道怎麼面對高橋先生。」連俞涵坦言，每天在片場，她的心跳都異常地快，除了說「早安你好」和「明天見拜拜」之外，她對高橋一生完全說不出話來。

▲▼連俞涵合作高橋一生「每天只說2句話」曝真實心情。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）

▲連俞涵坦言與高橋一生拍戲時，每天都努力壓抑激動的內心。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）

連俞涵還透露，自己每天都要用五秒深呼吸來擠出這幾句問候，然後趕快進入角色的狀態，只有在討論劇本和角色故事的時候，她才能恢復正常，「其它時候都趕緊飄走或是石化假裝我不在這裡，順利躲在角色後面活著，完整活到殺青真是太好了！」分享與高橋一生共演的真實心境。

事實上，高橋一生日前出席記者會時也提到，他認為台灣的工作人員和演員們都非常專業，因為自己一直到殺青後，才知道其實有很多工作人員是自己的粉絲，但是大家在工作時都沒有表露出來；他也不知道共演的連俞涵有看過自己的戲，在記者會上才第一次聽說。

▲《零日攻擊》高橋一生。（圖／記者黃庠棻攝）

▲高橋一生現身《零日攻擊》記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

【連俞涵全文】

之前拍攝時
蘇導一直在我耳邊說：「你看他多愛你。」
我：「我的角色現在不能回應這個，你不要用你的少女心視角影響我角色啊啊啊啊！」
然後拍到凌晨殺青
早上就直接記者會了
突然沒有角色之後
我瞬間不知道怎麼面對高橋先生
在片場每天我的心臟跳得都好累
除了「早安你好」跟「明天見拜拜」
之外我完全說不出話
每天我都用五秒深呼吸擠出這幾句話就趕緊跑去梳化成角色的樣子
只有討論劇本和角色故事時才有辦法恢復正常
其它時候都趕緊飄走或是石化假裝我不在這裡
順利躲在角色後面活著
完整活到殺青真是太好了
心臟爆擊的零日攻擊
On air殺青啦

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