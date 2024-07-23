夾婆媳間好崩潰！余祥銓「見柔柔甩鍋超傻眼」　李亞萍暴氣冷戰2個月

記者張筱涵／綜合報導

余祥銓在《哈囉，你有事嗎》中提到自己在母親李亞萍和妻子柔柔之間成了夾心餅乾，感到非常辛苦。柔柔通常不會當著李亞萍的面提出訴求，而是讓余祥銓代為傳達，但即使他講了，媽媽也不一定會聽。結果有一次讓老婆親自去講，反而變成他和媽媽吵架，冷戰了兩個月之久。

▲余祥銓夾在柔柔和李亞萍之間很為難。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎?）



在節目中，余祥銓提到柔柔有什麼事情都希望由他去轉達：「那時候我女兒還小，醫生說不要豎抱，不要讓她站，大概兩個多月時不要這樣抱，會傷到脊椎。但我媽說『你們小時候我也都幫你們用螃蟹車學走路，你們現在不是也好好的』，講了一大堆，我也沒有辦法。」

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余祥銓表示，他告訴柔柔已經和媽媽說過，但柔柔下樓後看到婆婆抱女兒的方式並沒有改變，結果他又被罵。另外一次是女兒還沒出生，他們夫妻倆打算裝潢家裡，但李亞萍把外甥女三大箱玩具放在他們家，導致柔柔抱怨「我們下禮拜要裝潢，放這麼多東西在那裡幹嘛」，這又變成他要去和李亞萍溝通。

▲柔柔甩鍋，余祥銓和李亞萍吵架後冷戰。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎?）



結果，余祥銓一跟李亞萍講後又被罵，他心想柔柔當時懷孕，可能比較好講話，就讓她親自去跟李亞萍說。沒想到柔柔卻說「余祥銓覺得妳放那邊占到他的地方了」，余祥銓當下看傻了眼心想「妳在說什麼」，結果被李亞萍罵又因此吵起來，整整冷戰了兩個月。