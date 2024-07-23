ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／高橋一生首度演台劇！　現身「撂中文」在台北市散步無人理

記者黃庠棻／台北報導

日本男星高橋一生今（23）日出席《零日攻擊ZERO DAY》記者會，一現身就用中文打招呼，說道「大家好，高橋一生」，接著在採訪中談到為了拍攝已在台灣待了三週，每天晚上都會出門散步，一走就是一個半小時，而且全身零偽裝，甚至昨天殺青也走了40分鐘，相當喜歡台灣的街景，只不過對於有沒有被認出則害羞表示「不知道有沒有被認出來耶」。

▲《零日攻擊》高橋一生。（圖／記者黃庠棻攝）

▲高橋一生為了《零日攻擊》來台拍戲三週。（圖／記者黃庠棻攝）

高橋一生也大方公開了接演《零日攻擊》的契機，透露自己花了一個禮拜的時間閱讀劇本，看完之後相當喜歡，跟經紀人討論過後，很快就決定出演。製片人鄭心媚則表示，高橋一生對劇組來說是「夢幻人選」，沒想到對方真的確定演出，就像一場夢一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《零日攻擊》高橋一生。（圖／記者黃庠棻攝）

▲高橋一生為了《零日攻擊》來台拍戲三週。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，高橋一生在台灣拍攝期間，剛好遇上導演蘇奕瑄的生日，他特地訂製了一張繡有導演名字的導演椅送給對方，讓在場眾人驚呼「超用心」，但他卻露出一張失望的臉，透露導演直到殺青都沒有坐自己送的導演椅，感到「非常傷心」。對此，導演蘇奕瑄則趕忙解釋是因為「捨不得坐」，這才讓高橋一生恍然大悟。

▲《零日攻擊》高橋一生。（圖／記者黃庠棻攝）

▲高橋一生為了《零日攻擊》來台拍戲三週。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，高橋一生也分享了在台灣拍戲的花絮，表示不管是演員還是工作人員都非常敬業，第一次看到他時都淡淡地打了招呼就去工作，直到殺青後才得知其實工作人員中有許多他的粉絲，就連連俞涵在記者會上說「有看過高橋一生演的戲」，他直呼「這也是第一次聽說」，笑翻眾人。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

推薦閱讀

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉…過程全播出

江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉…過程全播出

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉…過程全播出

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

高橋一生, 零日攻擊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曹佑寧不甩禁愛令！帶女友「全壘打牆後」調情　婁峻碩慘被當工具人
  2. Terry欺騙老婆「公開差點帶到棺材的事」！　羅美玲聽完秒變臉全場尷尬
  3. 無名女神「小予」揭曉寶寶性別！　老公戳破氣球真實反應被拍
  4. 林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己
  5. 林莎罕見剪短瀏海「撞臉閨蜜元元」！　妹妹頭網讚爆：根本高中生
  6. 杜汶澤定居台灣4年胖了4kg ！　新戲罕見「演反派」最大困難曝光
  7. 全球破百億收聽！亞裔才子keshi重返台北　明年3月林口開唱
  8. 直擊／高橋一生首度演台劇！　現身「撂中文」在台北市散步無人理
  9. 王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服
  10. NANA掰了招牌長髮！網驚：這髮型不小心變歐巴桑

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366