直擊／高橋一生首度演台劇！　現身「撂中文」在台北市散步無人理

記者黃庠棻／台北報導

日本男星高橋一生今（23）日出席《零日攻擊ZERO DAY》記者會，一現身就用中文打招呼，說道「大家好，高橋一生」，接著在採訪中談到為了拍攝已在台灣待了三週，每天晚上都會出門散步，一走就是一個半小時，而且全身零偽裝，甚至昨天殺青也走了40分鐘，相當喜歡台灣的街景，只不過對於有沒有被認出則害羞表示「不知道有沒有被認出來耶」。

▲高橋一生為了《零日攻擊》來台拍戲三週。（圖／記者黃庠棻攝）



高橋一生也大方公開了接演《零日攻擊》的契機，透露自己花了一個禮拜的時間閱讀劇本，看完之後相當喜歡，跟經紀人討論過後，很快就決定出演。製片人鄭心媚則表示，高橋一生對劇組來說是「夢幻人選」，沒想到對方真的確定演出，就像一場夢一樣。

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▲高橋一生為了《零日攻擊》來台拍戲三週。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，高橋一生在台灣拍攝期間，剛好遇上導演蘇奕瑄的生日，他特地訂製了一張繡有導演名字的導演椅送給對方，讓在場眾人驚呼「超用心」，但他卻露出一張失望的臉，透露導演直到殺青都沒有坐自己送的導演椅，感到「非常傷心」。對此，導演蘇奕瑄則趕忙解釋是因為「捨不得坐」，這才讓高橋一生恍然大悟。

▲高橋一生為了《零日攻擊》來台拍戲三週。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，高橋一生也分享了在台灣拍戲的花絮，表示不管是演員還是工作人員都非常敬業，第一次看到他時都淡淡地打了招呼就去工作，直到殺青後才得知其實工作人員中有許多他的粉絲，就連連俞涵在記者會上說「有看過高橋一生演的戲」，他直呼「這也是第一次聽說」，笑翻眾人。