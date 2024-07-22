熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

記者張筱涵／綜合報導

舒子晨去年以隊長身分回歸LuxyGirls美式啦啦隊，時常分享和隊員們一同跳舞或搞怪的短片，前陣子和隊員雪莉、Clara齊跳現在流行於短影音上的三振舞，卻被說「為什麼Nikita會淪落到做這種表演」。

▲舒子晨和雪莉、Clara跳三振舞。（圖／翻攝自Instagram／luxygirlcrew）



在這段由LuxyGirls於19日公布的影片中，舒子晨坐在正中央，一臉噘嘴，眼神無對焦。然而，這段影片並未獲得所有網友的好評，一些人認為他們「亂跳一通，韓國強太多」、「我看了什麼」、「有點老」。更有人說「為什麼Nikita會淪落到做這種表演？我以為她至少是電影／電視大台舞蹈表演級別」。

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對於這些批評，雪莉率先回應說「表演是不分級別的」，舒子晨也不甘示弱，她回應說「你傻傻的，大螢幕賺的還沒啦啦隊多」。然而，批評的網友稍後澄清，他並非在貶低舒子晨，反而是對她的舞蹈專業程度感到欣賞，並認為她的表演是「一般觀眾應該付巴黎大劇院價才能看到的表演」。

這名網友最後表示，「我是替你不值才說這話，因為我覺得你的舞蹈專業程度是藝術級別。辛苦了，你的舞蹈才能真的很強，希望有一天我能去看你真人表演。一個來自香港的八年粉絲上」。

▲舒子晨和雪莉回應。（圖／翻攝自Instagram／luxygirlcrew）

