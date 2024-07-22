黃鐙輝新家首次曝光　詹惟中開箱狂讚「飛龍在天」

記者許逸群／台北報導

「南港劉德華」黃鐙輝跟老婆萁萁最近都在忙「房事」，新家的細節安排與整理來到最後階段，昨晚（21日）迎來第一個重量級貴客命理師詹惟中。除了是新家的首次曝光，也在直播裡直接評鑑新家的風水格局，詹惟中對黃鐙輝新家的風水格局表示非常滿意，直呼新家有「飛龍在天」的氣勢！

▲黃鐙輝找來詹惟中替新家看風水。（圖／「我在娛樂」提供）

直播中聊到大廳的豪華水晶燈，原來是萁媽堅持要購入的單品，因為價格偏高加上非必要開銷，黃鐙輝親自到門市溝通退訂的可能性，沒想到暖心的老闆完全支持，最後還給了五折的超低優惠價。詹惟中虧說「苦肉計」大成功，而且客廳有這麼閃亮的燈具，對整個家的運勢其實有很大的幫助。

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▲黃鐙輝與詹惟中直播過程相當歡樂。（圖／「我在娛樂」提供）

黃鐙輝因為角色功課，已經自己研究紫微命盤多年，開玩笑號稱自己是「小詹惟中」，終於有機會可以當面請益本人，只見詹惟中老神在在地說：「有問題儘管問，不準的話一題送1萬。」黃鐙輝也感性表示：「一路上好多貴人都默默的給我們很多幫助！真的很感動也很感謝大家對我們的照顧與溫暖！」

除了看風水，黃鐙輝還深情地自彈自唱《擁抱》，最後加碼跟詹惟中一起挑戰最近風靡網路的「麻辣糖葫蘆」舞蹈，兩個人說學逗唱一整晚，氣氛歡樂！此外，命理師詹惟中最近在星馬直播人氣攀升，來自新加坡當地的風水跟算命邀約不斷，下一個目標準備進軍日本的華人市場。