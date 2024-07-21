陳妍希秒答「不能接受戀人背叛」　甩婚變傳聞…玩卡牌洩感情觀

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希自6月被大陸狗仔驚爆婚姻破裂，至今與老公陳曉仍沒有回應傳聞，夫妻倆持續演出工作。而她參加錄製的實境真人秀《五十公里桃花塢》近日首播，節目裡玩卡牌遊戲，被問到感情問題「能接受戀人背叛嗎」，回答引發熱烈討論。

▲陳妍希上節目玩卡牌遊戲，感情觀引發討論。（圖／翻攝自微博）

節目中，陳妍希與眾人一起玩卡牌遊戲，裡面有一張卡是接受戀人背叛，宋丹丹直接問「你能允許被戀人背叛嗎？」她秒達「不能」。根據遊戲規則，如果選擇不能，就要放棄兩張手裡的卡牌，此時她說「20到30歲能接受戀人背叛啊」，一起玩遊戲的李雪琴幫忙說明規則，「能接受的話，就不能擁有相濡以沫的戀人」，聽完規則的她低頭看了牌，接著說「沒有就沒有吧」，皺著眉毫不猶豫地把牌丟出，隨後抬頭看了看眾人笑出來，氣氛變得輕鬆。

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▲宋丹丹問：「你能允許被戀人背叛嗎？」陳妍希秒答「不能」。（圖／翻攝自微博）



▲因卡牌規則答不能要捨棄2張牌，陳妍希改說：「20到30歲能接受戀人背叛啊。」（圖／翻攝自微博）



▲卡牌規則能接受就「不能擁有相濡以沫的戀人」，陳妍希皺眉答「沒有就沒有」。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希決定把卡牌丟了。（圖／翻攝自微博）

網友解讀節目影片，輪番發言「我覺得這個年齡段我也能接受戀人的背叛」、「接受的意思是能原諒背叛繼續在一起？」、「可能因為20、30歲是最適合談戀愛的年紀」、「可能反過來說明她現在30多歲不能接受背叛」、「我不信這種事能接受」、「哪個正常人能允許戀愛背叛」。