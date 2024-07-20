陳妍希傳婚變後「首公開提陳曉」！片段曝光　陸網熱議：裝到最後

記者劉宛欣／綜合報導

女星陳妍希6月被大陸狗仔爆婚姻破裂，陳曉提出離婚後離家，夫妻已經超過半年沒有被目擊到同框時刻，兩人每每公開現身，網友總是試圖從他們身上挖出蛛絲馬跡。近日，陳妍希登上實境節目《五十公里桃花塢》，被資深老前輩宋丹丹問起「老公哪裡人」，使得該片段立刻就衝上熱搜，陸網瘋狂熱議，直呼「表情都不自然了」。

▲陳曉、陳妍希婚變傳聞甚囂塵上。（圖／翻攝自陳曉、陳妍希工作室微博）

「宋丹丹貼臉問陳妍希老公是誰」關鍵字於20日晚間衝上熱搜，相關貼文中可看到《五十公里桃花塢》的片段，先是王傳君提問「你們現在住北京嗎？」陳妍希不假思索回答「住北京」，一旁宋丹丹馬上好奇問「妳老公是台灣人嗎？」只見陳妍希立刻搖頭並回答「他是安徽（人）」，陳傳君與沈月馬上接過話說「陳曉」、「曉哥哥」。

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▲陳妍希被問起老公哪裡人。（圖／翻攝自《五十公里桃花塢》）

該片段立刻引發討論，一部分人認為陳妍希回答沒有異樣，但也有不少人指出她明顯尷尬，眾人紛紛表示「宋丹丹是真的不知道，隨口一問，節目提前錄的，那時候兩個人應該挺好吧。現在說不清楚，可能大鬧了一次，又和好了？」、「一定要裝到最後是吧」、「表情都不自然了」、「別再消費陳曉了，前嫂子」、「這節目是上次離婚事件之前錄的，姐姐一定要表演到最後一刻」。

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