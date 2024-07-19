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陳曉陷婚變風波拍新劇！　同劇女星林夏薇曝他現況：沒有不開心呀

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星陳曉被爆向妻子陳妍希提離婚，就此離家，當地狗仔表示超過半年沒有拍到夫妻合體。打從6月被傳婚姻破裂，他持續在拍戲，並與香港視后級女星林夏薇合作，女方近日受訪時談及他現況：「他沒有不開心呀」。

▲▼陳曉爆婚變期間拍攝新劇，同劇女星林夏薇曝他現況。（圖／翻攝自微博）

▲陳曉爆婚變期間拍攝新劇，同劇女星林夏薇曝他現況。（圖／翻攝自微博）

據香港《東網》報導，香港女星林夏薇與視帝馬國明、陳展鵬等人出席晚宴，談起最近接演陸劇《大生意人》前往橫店，搭檔陳曉，且兩人是中央戲劇學院的同學，自2009年畢業後，15年來第一次合作。她坦言已經很久沒有與同學相聚，因此有約吃飯，被問到男方傳婚變有沒有關心，回答道「都在聊戲，作為好朋友其他的事都不會特別去問。」是否因為怕對方不開心，她則說：「不是，他沒有不開心呀。」

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▲▼陳曉爆婚變期間拍攝新劇，同劇女星林夏薇曝他現況。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳曉爆婚變期間拍攝新劇，同劇女星林夏薇曝他現況。（圖／翻攝自微博）

▲林夏薇日前到橫店拍《大生意人》。（圖／翻攝自微博）

陳曉主演《大生意人》，已經拍攝3個月，拍攝後期找來同學林夏薇合作。兩人私下交情相當好，女方2021年《七公主》獲得TVB最佳女主角（視后）時引發爭議，他為挺好友，連夜與網友展開罵戰，這次雙方終於因戲合作，也受到觀眾期待。

▲▼陳曉爆婚變期間拍攝新劇，同劇女星林夏薇曝他現況。（圖／翻攝自微博）

▲陳曉、林夏薇是中央戲劇學院的同學，畢業後15年首度合作拍戲。（圖／翻攝自微博）

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