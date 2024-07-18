柯震東留言舒華遭出征再發聲！　洗版IG限動嘆：交友務必謹慎

記者王靖淳／綜合報導

藝人柯震東6月與多位藝人同框聚餐，同行者還有南韓人氣女團(G)I-DLE的台灣成員舒華，合照曝光後掀起各界討論，網路上也出現兩派留言。最近柯震東更因為在舒華的貼文下留下表情符號，而遭大批粉絲出征，他事後出席活動回應自己只是路過留言，今（18）日更在社群連PO限動，有感而發寫下真實心聲。

▲柯震東（圖右）因為在舒華貼文下留言而遭出征。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_、kaikaiko）

透過柯震東分享的貼文可見到，他秀出一張右手比讚的照片，手腕上還有一個100%電池的圖案，緊接著他展示手臂上刺青，並配文寫道「想看清楚這個世界，但又好像完全沒必要看清」，表達內心矛盾的心情。後來他曬出一張紙條照，上面寫著「喝酒不必理性，交友務必謹慎」，同時也在底下補充表示，要把字寫清楚點，否則恐怕會遭「神秘組織」的成員誤解，似乎意有所指。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯震東在社群連續PO限動。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

事實上，柯震東因為先前在舒華的貼文底下留言表情符號，而讓許多粉絲感到不滿，因此紛紛砲轟要他「別蹭了」，昨（17）日他出席活動低調道歉，並表示「只是路過留言而已」，不過事後卻遭到瞎傳與舒華正在戀愛中。為此，舒華所屬經紀公司Cube娛樂已火速發出聲明，強調戀愛傳聞是「無事實根據」，而她本人事後也在IG發文吐露心聲，除了感謝外界給予的愛之外，同時也向酸民喊話：「沒用惡意別來鬧。」

▲柯震東在社群分享與吳慷仁及陳柏霖的合照。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

透過舒華昨（17）日IG限時動態的發文可見到，她秀出一張做搞怪表情的照片，同時也勉勵「所有事都純粹一點，淡點，可能生活會美好一點。」她認為，名聲雖是外界賦予的，但我們需時刻記住作為一個人的價值，而不是成為各種聲音的奴隸。舒華強調，每個人的價值都是珍貴且無價的，她提醒大家別忘記這點，並於文末分享對生命的感悟，她認為我們都是人生道路上的過客，無法帶走任何東西，最後也呼籲沒用的惡意別來亂。

▲舒華在社群發文吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_）