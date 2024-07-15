《綜藝一級棒》奪收視冠軍「113萬人觀看」！　康康感動：辛苦有代價

記者孟育民／台北報導

中視周六強檔歌唱節目《綜藝一級棒》第五集收視出爐，當集以2.06拿下周六所有節目收視排行第一名，不僅稱霸各台歌唱類型節目，也超越正熱播的週末連續劇，2小時節目狂吸113萬人觀看，人氣強強滾。節目主持群收到收視捷報都很興奮，康康分享：「看到收視冠軍，就覺得大家的辛苦是有代價的。感謝主持群大家分工表演，還有歌手們個個使出渾身解數，帶給觀眾精彩的演出。」

▲《綜藝一級棒》收視全國第一。（圖／中視提供）



康康同時他也感謝所有參與節目的台前幕後工作伙伴，「我特別要感謝中視給我這個機會重返周六大型綜藝」，康康表示會繼續和其他五位主持人一起為節目創造更多爆點。許志豪覺得節目能在這麼短的時間內獲得大多數觀眾的認同，關鍵在於:「除了有堅強的團隊外，最重要的是節目總是跟觀眾站在一起。無論是臉書或是YT等社群平台，我們很重視每一個來自觀眾的反饋與建議。」他形容《綜藝一極棒》就像是一座許願池，隨時以開放的心態看待所有觀眾的許願清單。

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▲主持群火花深受觀眾喜愛。（圖／中視提供）



陳孟賢對於節目拿下全國收視冠軍，心情就是一個字「爽」，非常感謝觀眾朋友的支持，「謝謝大家願意相信我們、選擇我們。」杜忻恬則提及，「主持群的默契愈來愈好，來賓們也都像一家人，錄影時都非常開心。」李子森也覺得信心大增:「大家會秉持著把節目品質更加提升的目標繼續前進，讓全國觀眾朋友能在每個禮拜六晚上都一起開心聽歌。」陳隨意則提到：「雖然每次錄影都錄到凌晨，回到鹿港時都已經天亮，但很享受跟期待每一次的錄影。」尤其當他看到每位歌手都用盡全力在唱歌跟表演，就像是回到剛出道時的歌唱比賽節目現場一樣。



