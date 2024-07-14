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Marz23巡演收「海量內衣」！　霸氣喊：敢丟我敢捐

記者王靖淳／綜合報導

已故藝人安迪、樂團「TRASH」主唱Marz23（阿夜）日前剛結束「不遠處WORLD TOUR」世界巡迴演唱會，事後他透過社群分享，在巡演過程中，有不少歌迷從台下丟女性的內衣褲上台，消息一出，引發網友討論，同時也有許多人關心後續的處理方式。為此，Marz23昨（13）日上傳一段影片親自給出解答。

▲Marz23（圖／翻攝自Instagram／marrrz23）

▲Marz23日前在巡演時收到不少女性的內衣。（圖／翻攝自Instagram／marrrz23）

透過Marz23分享的影片可見到，他在巡演過程對台下歌迷說：「雖然我不是饒舌歌手，但是以後搖滾歌手也可以收奶罩！」接著對著鏡頭展示收到的內衣褲，同時也幽默表示：「你可以看到，這些奶罩來自世界各地，有著不同的風俗民情，不同的罩杯之外，每個CUP裡面都裝滿他們對未來的憧憬。」

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▲Marz23（圖／翻攝自Instagram／marrrz23）

▲Marz23決定把收到的女性內衣褲捐出。（圖／翻攝自Instagram／marrrz23）

Marz23表示，經過團隊長期討論後，他們決定將所有的內衣褲捐贈給「Seeing Taiwan Girl」。他進一步說明，這是個將整理好的二手內衣褲，捐贈給戰亂地區婦女的機構，接著從影片可見到，他與團隊夥伴一起到機構的畫面，並解釋內衣褲的來源，在順利轉交到對方手上後還驚喜獲得一籃草莓。為此，Marz23在影片最後幽默表示：「這個故事告訴我們，有時候一個無心的舉動，會換來一籃草莓。」

▲Marz23（圖／翻攝自Instagram／marrrz23）

▲Marz23拍片還原捐贈的過程。（圖／翻攝自Instagram／marrrz23）

貼文及影片曝光後，吸引不少人朝聖按讚，同時也有許多網友留言表示「太猛了」、「好勵志」、「很有意義」，紛紛稱讚他的處理方式很棒，甚至還有人打趣寫下「感覺你之後會收到更多，因為大家都理解你可以拿去換草莓，是做善事啦。」為此，Marz23霸氣回覆對方表示：「敢丟我敢捐。」

▲marrrz23（圖／翻攝自Threads／marrrz23）

▲Marz23霸氣表示：「敢丟我敢捐。」（圖／翻攝自Threads／marrrz23）

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